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特刊
2023-12-08 04:29:36
日報

聖誕商場玩樂2023巡禮第二站 歡度異國風情聖誕之選

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聖誕節不一定要飛往異地，才可以感受異國風情，香港不少商場都已化身成異國聖誕世界，讓小編帶領大家來一趟偽聖誕旅行，為這個聖誕添上不一樣的愉悅氛圍！
 

荃新天地

12米高巨型聖誕樹空降荃新天地
超唯美浪漫飄雪樹燈長廊

由即日起至2024年1月1日，一眾小雪人和聖誕小精靈將會帶領大家走入「荃新天地聖誕小鎮」，歡度充滿歐陸色彩的冬日繽紛聖誕！同場特設6大唯美打卡點及玩樂區、多場聖誕慶典市集和除夕跨年市集等，讓大家盡情遊歷探索和玩樂。此外，各位鐵道迷更要特別留意，於活動期間特別開設火車模型期間限定店和火車模型親子工作坊，無論是大人或小朋友，都必定會樂而忘返！

活動日期︰11月25日 - 2024年1月1日
地點：荃新天地1期及2期

上水廣場

上水廣場化身法國歐式聖誕小鎮
3大聖誕打卡位閃亮登場

為迎接聖誕佳節，上水廣場中庭已華麗變身，成為法國歐式聖誕小鎮，除特設有歐陸式的建築，讓大家恍如身處法國小鎮的街道外，配合佈滿特色聖誕裝飾和華麗燈飾，閃爍亮麗的聖誕樹，令大家隨手拍出充滿歐陸聖誕氣氛的打卡照。場內更精心打造了聖誕瑰麗花海、歐陸式建築打卡位、聖誕法式小車等 3 大瑰麗浪漫打卡位，讓你影完相後放上社交媒體，必定可吸引滿滿的點讚。

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日
活動時間︰09:00 - 22:00
地點：上水廣場二樓庭及五樓晴空花園

PopWalk天晉滙

PopWalk天晉滙「冬の浪漫奇緣」
3米高紅の銀白樹 打造浪漫歐陸聖誕小鎮

將軍澳PopWalk天晉滙由即日起至2024年1月1日，搖身一變成為浪漫冬日小鎮，以溫馨木系裝置打造聖誕暖暖氛圍，令大家置身於北歐，感受濃厚聖誕氣氛！另外，聖誕燈飾遍佈於場內不同角落，屆時大家可以盡情瘋狂打卡留念！節日驚喜源源不絕，除了拍攝美照，12月聖誕期間更會舉行「聖誕暖 Love Love寵物市集」，不單止可以幫主子預備聖誕禮物，更可以即場換領聖誕小禮品、參加變裝大賽及工作坊等等，節目精彩豐富，讓大家與愛寵度過聖誕幸福時刻！

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日
活動時間︰10:00 - 22:00
地點：PopWalk天晉滙1, 2, 3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場 

港鐵商場

港鐵4大商場打造冬日夢幻「童」趣之旅
探索北歐奇趣童話世界

今個聖誕，港鐵商場聯同香港知專設計學院，邀請大家走進童話世界，一同穿梭奇妙的國度共度佳節！ 分別以4個經典聖誕故事或角色，包括「鞋匠與精靈」、「北極快車」、「糖果屋」以及「精靈」為主題，為德福廣場、青衣城及The LOHAS康城設計出以夢幻「童」趣聖誕為主題的商場裝置「聖誕奇幻燈光匯演」，而 PopCorn 則以互動投影機營造出甜蜜糖果氛圍。

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日
地點：德福廣場1期地下中庭、青衣城1期一樓中庭、PopCorn 1期一樓中庭、The LOHAS康城二樓中庭

YOHOMALL

YOHO MALL沉浸式光影星願之旅
逾萬點星光呈獻大型室內璀璨銀河帷幕

今個冬日，YOHO MALL相約大家於漫天星辰下浪漫邂逅！由即日起至2024年1月1日，YOHO MALL將為大家呈獻沉浸式主題裝置「星語夜」，以及體驗式打卡位「辰星の步道」，讓大家與摯愛親朋於華麗又浪漫的星河下倚伴漫遊，細訴甜蜜心事！同時，YOHO MALL I以漫天星河引領大家穿梭6大魔幻星空主題場景，和以宇宙星河投影打造的「星象神殿」互動裝置揭開12星座的奧秘！

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日
地點：YOHO MALL I 中庭及 YOHO MALL II 中庭

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如心廣場

如心廣場聖誕奇妙糖果之旅
五感沉浸式玩樂體驗！
必影7米高粉紅手工糖聖誕樹

荃灣如心廣場由即日至2024年1月7日舉辦「Christmas Candy Wonderland 聖誕奇妙糖果之旅」主題活動，首度聯乘以七彩顏色、萌爆圖案及香甜滋味而深受港人歡迎的西班牙人氣手工糖品牌 PAPABUBBLE，打造以五感體驗為主題的奇妙聖誕手工糖果之旅！戶外7米高掛滿手工糖果的少女系粉紅炫亮聖誕樹，配上荃灣首個戶外浪漫飄雪燈光匯演及粉金動感螺旋槳飛艇，濃濃聖誕氣氛必定為大家留下甜蜜回憶！

活動日期︰11月17日 - 2024年1月7日
活動時間︰10:00 - 22:00
地點：如心廣場一期露天廣場、一樓中庭及二期一樓119 號舖(Marka House)旁

ELEMENTS圓方

聖誕老人來襲ELEMENTS圓方
8米高巨型聖誕樹閃亮登場

由即日起至2024年1月1日，聖誕老人和聖誕精靈一同來到ELEMENTS圓方，為一眾大人及小朋友送上無限驚喜與歡樂，率先送上的神奇魔幻盒子以及 8 米高巨型聖誕樹，絕對是今個冬日佳節打卡必到！此外，聖誕主題裝置每小時都會上演魔幻劇場，聖誕老人及聖誕精靈會以投影形式出現，活靈活現地細說聖誕故事，與大家一起共度驚喜滿分的節日！

活動日期︰11月16日 - 2024年1月1日
活動時間︰10:00 - 22:00
地點：ELEMENTS 圓方金區

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利園區

利園區聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo
Glom-Glom All The Way冬日享「樂」派對

利園區首度聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo打造全港首個「Glom-Glom All The Way 聖誕派對」，透過Jirayu Koo筆下的人氣角色Glom-Glom，帶領各位潮人暢玩利園區4大生活美學主題的打卡熱點。包括：「Glom-Glom 光影樂團」、「Glom-Glom Home-Sweet-Home」、「Glom-Glom Shine-Your-Way 時尚天橋」及「Glom-Glom 暖笠笠咖啡杯」，體驗與眾不同的生活態度，區內設有多個炫亮燈飾裝置，讓大家寫意漫遊，與摯愛及閨蜜共享甜蜜時光！

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日
活動時間︰11:00 - 21:00
地點：銅鑼灣利園區(主題裝置點：希慎廣場一樓中庭及地面啓超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期及二期天橋)

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