聖誕商場玩樂2023巡禮第二站 歡度異國風情聖誕之選

利園區聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo

Glom-Glom All The Way冬日享「樂」派對

利園區首度聯乘國際級插畫藝術家Jirayu Koo打造全港首個「Glom-Glom All The Way 聖誕派對」,透過Jirayu Koo筆下的人氣角色Glom-Glom,帶領各位潮人暢玩利園區4大生活美學主題的打卡熱點。包括:「Glom-Glom 光影樂團」、「Glom-Glom Home-Sweet-Home」、「Glom-Glom Shine-Your-Way 時尚天橋」及「Glom-Glom 暖笠笠咖啡杯」,體驗與眾不同的生活態度,區內設有多個炫亮燈飾裝置,讓大家寫意漫遊,與摯愛及閨蜜共享甜蜜時光!

活動日期︰即日起 - 2024年1月1日

活動時間︰11:00 - 21:00

地點:銅鑼灣利園區(主題裝置點:希慎廣場一樓中庭及地面啓超道入口、利舞臺廣場地面、利園一期及二期天橋)