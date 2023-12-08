聖誕商場玩樂2023巡禮第五站 驚喜禮遇浪接浪!

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千色Citistore Merry Christmas Sale 2023 超過300件禮品驚喜價發售

千色Citistore

Merry Christmas Sale 2023

超過300件禮品驚喜價發售 由即日至12月27日,千色Citistore 舉行 Merry Christmas Sale 2023，超過 300 件聖誕禮品以優惠價發售，並於指定店舖設有不同展銷場讓顧客選購各款心水禮品。同場加推中銀信用卡/BoC Pay 聖誕購物禮遇，在活動期內憑中銀信用卡/BoC Pay購物滿$800，即可獲享千色Citistore $50現金券一張。於Merry Christmas Sale購買禮品之餘亦可享有額外獎賞，盡享雙重聖誕購物樂趣。 千色Citistore分店：

香港新界荃灣地段301號荃灣千色匯 II

香港新界元朗教育路1號元朗千色匯2至4樓

香港新界沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓及3樓

香港九龍將軍澳MCP Central 2樓

新界屯門時代廣場北翼3樓 C 生活分店：

九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N114號鋪

新界屯門田景路31號良景廣場4樓L404號舖

天水圍T Town South地下SG17A號 千色 Citistore eShop

KORRES冰河黑松360拉提眼部套裝 節日限定推廣價$599(原價$928)

KORRES冰河黑松360拉提眼部套裝

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