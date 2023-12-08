熱門搜尋:
Taylor Swift 六合彩 譚旻萱 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
特刊
2023-12-08 04:29:33
日報

聖誕商場玩樂2023巡禮第五站 驚喜禮遇浪接浪!

分享：

驚喜優惠接踵而來！甚至大家足不出戶，都可以享有獨家限定禮遇！
 

千色Citistore

千色Citistore Merry Christmas Sale 2023 超過300件禮品驚喜價發售

千色Citistore 
Merry Christmas Sale 2023
超過300件禮品驚喜價發售

由即日至12月27日,千色Citistore 舉行 Merry Christmas Sale 2023，超過 300 件聖誕禮品以優惠價發售，並於指定店舖設有不同展銷場讓顧客選購各款心水禮品。同場加推中銀信用卡/BoC Pay 聖誕購物禮遇，在活動期內憑中銀信用卡/BoC Pay購物滿$800，即可獲享千色Citistore $50現金券一張。於Merry Christmas Sale購買禮品之餘亦可享有額外獎賞，盡享雙重聖誕購物樂趣。

千色Citistore分店
香港新界荃灣地段301號荃灣千色匯 II
香港新界元朗教育路1號元朗千色匯2至4樓
香港新界沙田馬鞍山鞍祿街18號新港城中心2樓及3樓
香港九龍將軍澳MCP Central 2樓
新界屯門時代廣場北翼3樓

C 生活分店
九龍黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N114號鋪
新界屯門田景路31號良景廣場4樓L404號舖
天水圍T Town South地下SG17A號

千色 Citistore eShop

KORRES

KORRES冰河黑松360拉提眼部套裝 節日限定推廣價$599(原價$928)

KORRES冰河黑松360拉提眼部套裝
節日限定推廣價$599(原價$928)

很多人都較容易忽略眼部護理，但一旦出現眼紋就很顯老，這個時候，就必須試試「KORRES冰河黑松360拉提眼部套裝」，集中針對眼紋、眼袋、浮腫及黑眼圈等問題，臨床實證可拉提眼皮91%*，撫平皺紋深度15%*；追回無價青春！產品在希臘製造，經皮膚科及眼科測試。可能含有微量的小麥/堅果。適合所有皮膚及素食者。包裝可回收。無動物測試。不含：羥基苯甲酸酯，礦物油，矽酮，視黃醇。

套裝包括：
KORRES 冰河黑松360拉提眼部精華霜 15ml 一支
KORRES 冰河黑松4D拉提保濕眼霜 15ml 一支
KORRES 青瓜抗疲勞眼膜8ml一支
KORRES 紅茶提拉眼膜6ml一支
銷售點：WhatsApp下單/查詢：6689 8916
官方網上購物平台：Zoe By Profex

*根據Induchem對商標成份NeodermylTM效果對比2013年American Society of Plastic Surgeons研究

屈臣氏

屈臣氏 Unwrap Smile 獨家精選佳節禮物提案

屈臣氏 Unwrap Smile
獨家精選佳節禮物提案

屈臣氏為大家獨家精選多款送禮自用之選，包括來自各地的護膚品牌產品、自家皇牌護膚品，以及精選套裝推介，讓您的肌膚煥發光彩，以最佳姿態示人！屈臣氏網店更會於12月15日推出電子版聖誕倒數月曆，每日送上不同節日限定優惠，陪大家倒數聖誕！

香港屈臣氏網站

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受