聖誕商場玩樂2023巡禮第六站 終極一擊! 聖誕節狂歡優惠

DFS迪斐世2023「迎接節日狂歡」節慶活動

分分鐘贏走$28,888終極大獎

踏入2023年尾聲，不妨為自己及摯愛選購最窩心的禮物！全球領先奢侈品旅遊零售商DFS迪斐世呈獻2023年節慶活動 ─「迎接節日狂歡」，為年度最普天同慶的節日帶來奢華驚喜和快樂！由即日起至12月31日，DFS將於全球的DFS門店及DFS.com推出一連串節日驚喜活動，與大家一同探索充滿繽紛色彩、精彩奇蹟、歡樂慶典的無限境界。

DFS迪斐世店內提供多款獨家產品，包括美妝、香水和時裝等，顧客可以沉浸於精心準備的絢麗奪目世界中，為摯愛揀選最窩心厚禮，盡享極致奢寵體驗。DFS迪斐世於即日至12月31日期間，向香港及澳門的迪斐世尊享會 (DFS CIRCLE) 會員送上奢享禮遇。Estee Lauder、Jo Malone London等閃耀品牌亦為會員提供獨家禮遇*

活動期間，顧客可以一邊購物一邊體驗精彩的節慶活動，包括：與聖誕老人見面合照、知名品牌的個人化服務以及一系列美味佳餚等等。DFS的香港分店將有獨一無二的快閃表演，以最驚喜的方式呈現頂級的時尚設計。顧客可在港澳兩地的分店，參加聖誕刮刮樂遊戲，有機會贏得高達港幣$28,888的終極大獎。

DFS分店︰

廣東道店-香港九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場

美妝世界銅鑼灣店-香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場

尖東店-香港九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場

美妝世界旺角新世紀店-香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場MTR層