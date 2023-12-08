聖誕商場玩樂2023巡禮第六站 終極一擊! 聖誕節狂歡優惠

DFS迪斐世2023「迎接節日狂歡」節慶活動
分分鐘贏走$28,888終極大獎
踏入2023年尾聲，不妨為自己及摯愛選購最窩心的禮物！全球領先奢侈品旅遊零售商DFS迪斐世呈獻2023年節慶活動 ─「迎接節日狂歡」，為年度最普天同慶的節日帶來奢華驚喜和快樂！由即日起至12月31日，DFS將於全球的DFS門店及DFS.com推出一連串節日驚喜活動，與大家一同探索充滿繽紛色彩、精彩奇蹟、歡樂慶典的無限境界。
DFS迪斐世店內提供多款獨家產品，包括美妝、香水和時裝等，顧客可以沉浸於精心準備的絢麗奪目世界中，為摯愛揀選最窩心厚禮，盡享極致奢寵體驗。DFS迪斐世於即日至12月31日期間，向香港及澳門的迪斐世尊享會 (DFS CIRCLE) 會員送上奢享禮遇。Estee Lauder、Jo Malone London等閃耀品牌亦為會員提供獨家禮遇*
活動期間，顧客可以一邊購物一邊體驗精彩的節慶活動，包括：與聖誕老人見面合照、知名品牌的個人化服務以及一系列美味佳餚等等。DFS的香港分店將有獨一無二的快閃表演，以最驚喜的方式呈現頂級的時尚設計。顧客可在港澳兩地的分店，參加聖誕刮刮樂遊戲，有機會贏得高達港幣$28,888的終極大獎。
DFS分店︰
廣東道店-香港九龍尖沙咀廣東道28號新太陽廣場
美妝世界銅鑼灣店-香港銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場
尖東店-香港九龍尖沙咀東麼地道77號華懋廣場
美妝世界旺角新世紀店-香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場MTR層
AEON熊本縣物產展
同場加映︰免費領取電子優惠券
AEON即日起至12月13日推出「熊本縣物產展」，搜羅熊本縣新鮮蔬果、滋味食品，讓顧客帶回家中！
由即日起至12月8日，登入AEON Mobile手機應用程式，按照公佈之換領流程即可免費領取「熊本物產展$10電子優惠券」一張，數量有限，送完即止。
優惠券使用日期：即日至12月13日
*每位會員每日只限領取優惠券一次。
*有關「熊本物產展$10 電子優惠券」使用詳情，請參閱 AEON Mobile 手機應用程式或向店內職員查詢。
*推廣活動須受條款及細則約束，如有任何爭議，永旺(香港)百貨有限公司保留最終決定權。
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