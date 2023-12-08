聖誕商場玩樂2023巡禮第四站 聖誕禮物必買推介! 送禮自用一流

聖誕當然不少得交換禮物啦！小編誠意推介以下各式聖誕好物，當中更有聖誕購物好去處，大家定能滿載而歸！



皇牌護膚品牌AHC—B5智慧保濕系列

蘊含高純98%維他命B5 韓國銷量No.1護膚品牌AHC—B5智慧保濕系列，熱賣超過4,500萬瓶，當中蘊含高純98%維他命B5，敏感肌適用。AHC皇牌ACE - B5智慧保濕系列，皇牌組合再次遇上，自信encore！B5智慧保濕精華，蘊含高純98%維他命B5及高純95%玻尿酸；B5智慧保濕面霜，蘊含高純98%維他命B5及高純95%玻尿酸，激活鎖水膜，修護、鎖水輕盈質地，易推不黏笠，彈潤嫩滑。

高露潔聖誕限量Bling Bling牙膏 刷出冬日浪漫儀式感

高露潔聖誕限量Bling Bling牙膏

刷出冬日浪漫儀式感 為迎接即將到來的聖誕節，高露潔聖誕限量牙膏驚喜再現，以全新包裝閃爍登場！限量包裝化身聖誕紅色禮物盒，輕輕撕開，迷你芬蘭聖誕老人村隨即映入眼簾。晶瑩膏體內含Bling Bling聖誕樹及聖誕花閃片，再綴以雜果賓治的清爽果香，聖誕「芬」圍瞬間UP！今個聖誕，高露潔聖誕限量牙膏讓你刷出冬日浪漫，亦可為摯愛送上驚喜禮物，一同感受在芬蘭歡度白色聖誕的浪漫時光。

justgold鎮金店 全新「冰川珍奇」及「草原珍奇」系列

justgold鎮金店 全新「冰川珍奇」及「草原珍奇」系列

justgold鎮金店

全新「冰川珍奇」及「草原珍奇」系列 justgold鎮金店旗下justgold及justdiamond匠心獨運以金鑽首飾刻劃出原野及冰川動物靈動神態，創作出全新「冰川珍奇」及「草原珍奇」系列，以純金鏤空及精湛鑲嵌的工藝將小動物鐫刻得活靈活現，設計背後同時承載justgold 鎮金店讓愛延伸，寄望每位真女人與justgold鎮金店同行。 justgold鎮金店專門店 :

銅鑼灣崇光百貨新翼B1樓︰(852) 2891 1643

上水廣場2樓203號︰(852) 2116 4583

屯門錦薈坊3樓333A舖 ︰(852) 3108 9705

深水埗V Walk 2樓L2-117號鋪(只提供純金首飾商品)︰(852) 2157 1284

上環德輔道中211號永安百貨G/F(只提供純金首飾商品)︰(852) 9794 8381

LUCULLUS 龍島2023聖誕蛋糕系列 送上最溫馨甜蜜的冬日祝福

LUCULLUS 龍島2023聖誕蛋糕系列 送上最溫馨甜蜜的冬日祝福

LUCULLUS 龍島2023聖誕蛋糕系列

送上最溫馨甜蜜的冬日祝福 LUCULLUS 龍島除了以夢幻樂園為主題帶來共12款聖誕朱古力、曲奇禮盒和精緻禮籃外，還最新推出聖誕蛋糕系列：兩款蛋糕及四款件裝蛋糕，延續禮盒及禮籃所呈獻的冬日祝福，溫馨甜蜜無比，期間限定的會員優惠更為你提供儀式感滿滿的氛圍同度佳節。 了解更多︰

Facebook︰Lucullus

Instagram: @lucullus_hk

官網︰https://www.lucullus.com.hk/

Marks and Spencer聖誕美食及禮品提案 為佳節派對增添滋味色彩

Marks and Spencer聖誕美食及禮品提案 為佳節派對增添滋味色彩

Marks and Spencer聖誕美食及禮品提案

為佳節派對增添滋味色彩 普世歡騰的聖誕佳節，總是讓人期待！今個聖誕，英國馬莎Marks & Spencer (M&S) 精心挑選一系列聖誕美食及禮品，琳瑯滿目，每一款都別出心裁。無論是與家人朋友大夥兒慶祝，還是與摯愛一起迎接聖誕，M&S的節慶食品及禮品都能為您及摯愛帶來驚喜。

雀巢DRUMSTICK限定精緻冬日小屋 全新包裝設計 輕易營造家居浪漫氣氛

雀巢DRUMSTICK限定精緻冬日小屋

全新包裝設計 輕易營造家居浪漫氣氛 今個冬日，雀巢DRUMSTICK甜筒繼續「脆」味無界Blow Your Mind，為大家帶來超乎想象的新驚喜，限量推出全新節日限定包裝—冬日小屋，只需邊歎甜筒邊動手，便可以將多件裝甜筒紙製包裝盒變裝，賦予包裝盒第二次生命，搖身一變成為溫馨的家居聖誕小擺設！不同口味，不同設計，色彩繽紛，加入光暈更顯璀璨，一於齊分享，吃出專屬聖誕小村莊，投射出最浪漫的光影！ 發售日期：2023年12月1日

銷售點：各大超級市場有售

The Body Shop兩款節日限定系列 喜悅櫻桃及臻享香梨 驚喜登場

The Body Shop兩款節日限定系列 喜悅櫻桃及臻享香梨 驚喜登場

The Body Shop兩款節日限定系列

喜悅櫻桃及臻享香梨 驚喜登場 今個聖誕節，The Body Shop以“Positive Change Starts With a Gift”為主題，每一份聖誕禮物都具有意義並產生正面影響。The Body Shop推出多款2023節日限定系列禮品，其中包括兩款節日香氣：臻享香梨及喜悅櫻桃身體護理系列。The Body Shop受到不同節日甜點食譜中的啟發，挑選香梨及櫻桃成為The Body Shop的節日限定香氣，甜點及果香互相混合，以豐富香氣配方，帶大家進入聖誕世界，整個節日限定系列均經過英國純素認證。 The Body Shop店舖查詢地址 :

銅鑼灣記利佐治街1號金伯利商場地下01號舖︰2915 0962

荃灣千色匯及元朗千色匯 推聖誕「賞」你活動 送購物電子禮券

荃灣千色匯及元朗千色匯

推聖誕「賞」你活動 送購物電子禮券 荃灣千色匯及元朗千色匯推出聖誕「賞」你禮遇，讓大家盡情享受節日購物樂趣。由即日起至12月31日(或換完即止)，H．COINS會員以電子貨幣於荃灣千色匯及元朗千色匯消費滿指定金額即獲購物電子禮券，買得愈多，「賞」得愈多，讓您盡情購物，狂歡聖誕！ 活動日期：11月1日 - 12月31日

換領時間：12:00 - 21:00

換領地點：商場禮賓部

愉景灣Christmas Wonderland 聖誕露天市集 特設逾百個攤位