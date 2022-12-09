聖誕情報第五彈！ 閃爆冬日！ 與經典角色及品牌共度佳節

想過個有意義的聖誕？可以到訪以嘉頓為主題的「最『趣』嘉FUN聖誕城」；喜歡人氣繪本角色Miffy？可以到「冬日童話小鎮」與Miffy打卡；想睇璀璨燈飾？可到「Christmas Fantasy」欣賞16呎高五彩光影聖誕樹，留下最璀璨的閃爍回憶。即睇以下活動詳情喇！



MOSTown X 嘉頓呈獻全港首個嘉FUN聖誕城

過百款嘉頓經典藏品

見證嘉頓的成長歷程 三大嘉頓經典食品打卡位盡情「呃Like」

嘉頓麵包陪伴每個香港人成長。馬鞍山MOSTown新港城中心特別聯乘家喻戶曉的烘焙品牌「嘉頓」，呈獻以嘉頓為主題，全港首個「最『趣』嘉FUN聖誕城」，感受不一樣的節日喜悅，締造最滋味難忘的佳節回憶！由即日起至來年1月2日期間，場內設置多個嘉頓經典食品打卡位，包括全港最高4.5米「朱古力手指餅聖誕樹」、3米高「生命麵包車」及「嘉頓香蔥薄餅」。同時更與香港婦女中心協會合作，將嘉頓的包裝物料循環再用，以全人手製作升級再造聖誕掛飾，為場內增添濃濃節日氣氛。 嘉頓時光穿梭展覽館 展示嘉頓經典包裝

除了必到打卡位外，場內更設有嘉頓時光穿梭展覽館，多款展品更是在商場首次曝光，展示過百款嘉頓不同年代、不同系列的生產工具、包裝、宣傳精品等，帶大家穿越到90多年前，探索嘉頓多年來的經歷和轉變，更深入認識這個本地經典烘焙品牌。嘉頓更首次公開展出1960年以藍白格仔為主的第一代生命麵包、2001年特別推出歷代獨一無二證書號碼的4款嘉頓車系模型紀念版、童年必食的巨星雪條等。另外，展覽還有30至40年代以當時嘉頓車輛造型的絕版托星標誌餅乾盒、50至60年代不同題材的圖案糖果罐、50年代「月餅會」分期付款紙、全港首創鐵盒月餅罐及60年代嘉頓小食宣傳海報等，讓市民一同見證嘉頓成長。 H．COINS會員專享獨家優惠

此外，場內特設主題互動遊戲，市民於場內消費滿指定金額，即可參加「聖誕至趣滋味互動遊戲」，有機會贏取嘉頓禮品包或指定商戶優惠券。而當中亦有專為H．COINS會員獨家而設的「聖誕快樂購物遊蹤」、Garden聖誕環保花環工作坊及禮品換領等。H．COINS會員更可免費參加「至『趣』Ho Ho Ho！聖誕遊戲」，有機會得到商戶優惠券，以及嘉頓經典小食！

聚寶坊的Miffy聖誕夢幻列車上設有Smile With Miffy照相區，可與Miffy及一眾Miffy好友互動，於今年聖誕留下美好回憶！

黃埔天地X人氣繪本角色Miffy

冬日童話小鎮設置

4米高巨型拱門、聖誕夢幻列車 聖誕將至，黃埔天地特地為這個普天同慶的節日增添童話色彩！商場誠邀人氣繪本角色Miffy從故鄉荷蘭遠道而來，巧妙用上Miffy最愛的橙色為主調，並配搭上不同形狀的冬日繽紛燈飾，為黃埔號及聚寶坊增添聖誕夢幻氣息，打造不一樣的北歐夢幻國度。 來自荷蘭家喻戶曉的卡通Miffy，向來給人童趣和歡樂的感覺。今年，黃埔號以北歐風格為藍本，用上鮮艷橙色組裝成精美拱門，讓地標打造成經典的童話世界！由即日起至來年1月3日，黃埔天地以「冬日童話小鎮」為主題，於黃埔號設置巨型拱門和不同顏色的Miffy，當中更有具代表性的巨型荷蘭風車，四周放滿童話式的聖誕樹，必定成為大人小朋友爭相打卡的熱點！ 聚寶坊的Miffy聖誕夢幻列車上更設有Smile With Miffy照相區，可與Miffy及一眾Miffy好友互動，於今年聖誕留下美好回憶！由即日起至來年1月2日，即登上聚寶坊的Miffy聖誕夢幻列車並使用Smile With Miffy照相機拍下最美時刻！完成拍攝後用手機掃描二維碼即可下載照片，喜歡Miffy的讀者切勿錯過！