聖誕情報第四彈！ 展開刺激精彩旅程 體驗不一樣的奇妙聖誕

厭倦了千篇一律的聖誕裝置，想過個不一樣的夢幻聖誕？今個冬日，以下商場為大家準備了療癒小動物的童話世界、芬蘭小精靈小鎮、侏羅紀恐龍世界，以及爬蟲冒險之旅，讓大家感受與眾不同的體驗！



北角匯12隻恐龍過聖誕

玩遊戲有機會贏取高達 $130商場禮券 今個聖誕，12隻不同品種、大小、神情的恐龍，齊齊玩轉北角匯，令北角海旁變身侏羅紀世界！由即日起至明年1月2日，北角匯召喚了12隻恐龍過聖誕，全面開放8大主題裝置，包括1:1機械劍龍、25呎高雙脊龍奇幻聖誕樹、換好聖誕裝束的戟龍「龍」門、群龍拱照的御花園、大小「龍」莊、以恐龍為主題的錯覺3D壁畫、播放主題影片《One Day with Dinosaurs恐龍遊蹤》的影視專區，以及恐「龍」聖誕樹，實行群「龍」起舞賀聖誕！ 此外，商場更安排了一系列活動予恐龍迷，The Point會員可憑積分及消費參加體驗活動，包括以仿真草餵食1:1三角龍，甚至與巨龍抱抱；亦可化身恐龍化石專家，見證三角龍生蛋，完成活動後更可將模型恐龍化石蛋帶回家留念。此外，更設1:1三角龍聖誕出巡，氣勢十足，帶大家走進恐龍世界，費用全免。 聖誕想有得玩、仲有獎贏？各恐龍迷可化身探險家，參加「12隻恐龍去咗邊？」手機遊戲，走訪北角匯各期商場，成功找出12隻恐龍足跡，完成「新手探險家」及「高級探險家」任務後，即有機會贏取高達$130商場購物及美食贈券組合。北角匯特別聯同一眾商戶為會員悉心準備了「親親恐龍去野餐」美食套票換領活動，大家切勿錯過！

芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu將一改以往低調的作風，浩浩蕩蕩闖進將軍澳東港城，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。

HOHOHO! 芬蘭小精靈Tonttu現身東港城

6大注目考古打卡位 探索傳統芬蘭聖誕 今個聖誕，芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu一改以往低調的作風，浩浩蕩蕩闖進將軍澳東港城，首度於香港登場，帶來充滿北歐傳統氣息的快樂聖誕！由即日起至明年1月2日期間，為市民呈獻不一樣的聖誕考古體驗，以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。市民將化身成考古專員，穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，在Tonttu的引領之下，探索6大注目考古打卡位，包括6米高的Tonttu精靈聖誕樹、CHRISTORY巨型聖誕魔法鐘、巨型聖誕沙漏、3米高的木雕巨型聖誕薑餅人寶寶、聖誕探索圖書館，以及微型芬蘭精靈村，大家更可透過AR看到一班小精靈手舞足蹈地慶祝聖誕，猶如走進北歐奇幻樂園。 另外，商場更會推出多款原木風格的聖誕精品換領，為各位帶來既經典又充滿北歐風味的聖誕禮物。作為木雕一族，Tonttu更會與大家一同體驗聖誕木雕藝術，聯乘本地青年文創回收木藝品牌Dosha Woodcraft在場內舉行朽木工作坊，更舉辦「朽木重生考察團」帶大家了解回收廢木的過程，與市民一同施展魔法化朽木為神奇，升級再造(upcycle)成小家品，過一個意義非凡的聖誕節。

今個聖誕，噴火巨龍降臨將軍澳中心，守護着魔幻古堡中8款稀有的「爬爬」明星，舉行「A FairyTAIL Christmas」活動。