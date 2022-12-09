聖誕情報第四彈！ 展開刺激精彩旅程 體驗不一樣的奇妙聖誕

厭倦了千篇一律的聖誕裝置，想過個不一樣的夢幻聖誕？今個冬日，以下商場為大家準備了療癒小動物的童話世界、芬蘭小精靈小鎮、侏羅紀恐龍世界，以及爬蟲冒險之旅，讓大家感受與眾不同的體驗！
[email protected]聖誕「森」動旅程
進入忘憂動物 童話世界
從小嚮往童話故事的情節在現實發生？由即日起至來年1月1日，[email protected]邀請到西班牙人氣森林系插畫師Mia Charro，將她筆下的作品首度帶到香港，與大家展開一場「聖誕『森』動旅程」，遊歷7大夢幻花森林場景，包括夢幻花叢行李箱、花圈拱門、放滿聖誕樹的溫暖人「森」、花之禮物車、被群花簇擁的樹屋、忘憂茶會，以及旅程終章的花之祝福，帶領市民進入滿載繽紛花卉與療癒小動物的童話世界。
想將幸福感延續，可在場內消費換領限量Mia Charro精品，把療癒可愛的小動物帶回家。另外，「精靈森林市集」為市民精心搜羅多位本土職人的花藝創作、天然產品及手工食品，方便大家挑選聖誕禮物予親朋好友；多場花藝祝福工作坊，讓大家親手為摰愛製作別出心裁的聖誕禮物；更聯乘知名園藝治療師馮婉儀創立的香港園藝治療協會，攜手推出治療「森」靈工作坊，引領市民接觸大自然治癒「森」靈，洗滌身心，感受聖誕的喜悅和平安。
北角匯12隻恐龍過聖誕
玩遊戲有機會贏取高達 $130商場禮券
今個聖誕，12隻不同品種、大小、神情的恐龍，齊齊玩轉北角匯，令北角海旁變身侏羅紀世界！由即日起至明年1月2日，北角匯召喚了12隻恐龍過聖誕，全面開放8大主題裝置，包括1:1機械劍龍、25呎高雙脊龍奇幻聖誕樹、換好聖誕裝束的戟龍「龍」門、群龍拱照的御花園、大小「龍」莊、以恐龍為主題的錯覺3D壁畫、播放主題影片《One Day with Dinosaurs恐龍遊蹤》的影視專區，以及恐「龍」聖誕樹，實行群「龍」起舞賀聖誕！
此外，商場更安排了一系列活動予恐龍迷，The Point會員可憑積分及消費參加體驗活動，包括以仿真草餵食1:1三角龍，甚至與巨龍抱抱；亦可化身恐龍化石專家，見證三角龍生蛋，完成活動後更可將模型恐龍化石蛋帶回家留念。此外，更設1:1三角龍聖誕出巡，氣勢十足，帶大家走進恐龍世界，費用全免。
聖誕想有得玩、仲有獎贏？各恐龍迷可化身探險家，參加「12隻恐龍去咗邊？」手機遊戲，走訪北角匯各期商場，成功找出12隻恐龍足跡，完成「新手探險家」及「高級探險家」任務後，即有機會贏取高達$130商場購物及美食贈券組合。北角匯特別聯同一眾商戶為會員悉心準備了「親親恐龍去野餐」美食套票換領活動，大家切勿錯過！
HOHOHO! 芬蘭小精靈Tonttu現身東港城
6大注目考古打卡位 探索傳統芬蘭聖誕
今個聖誕，芬蘭聖誕傳統小精靈Tonttu一改以往低調的作風，浩浩蕩蕩闖進將軍澳東港城，首度於香港登場，帶來充滿北歐傳統氣息的快樂聖誕！由即日起至明年1月2日期間，為市民呈獻不一樣的聖誕考古體驗，以Christmas + History為主題，打造「HOHOHO! Amazing Christory Museum!」。市民將化身成考古專員，穿越充滿北歐氣息的原木風聖誕博物館，在Tonttu的引領之下，探索6大注目考古打卡位，包括6米高的Tonttu精靈聖誕樹、CHRISTORY巨型聖誕魔法鐘、巨型聖誕沙漏、3米高的木雕巨型聖誕薑餅人寶寶、聖誕探索圖書館，以及微型芬蘭精靈村，大家更可透過AR看到一班小精靈手舞足蹈地慶祝聖誕，猶如走進北歐奇幻樂園。
另外，商場更會推出多款原木風格的聖誕精品換領，為各位帶來既經典又充滿北歐風味的聖誕禮物。作為木雕一族，Tonttu更會與大家一同體驗聖誕木雕藝術，聯乘本地青年文創回收木藝品牌Dosha Woodcraft在場內舉行朽木工作坊，更舉辦「朽木重生考察團」帶大家了解回收廢木的過程，與市民一同施展魔法化朽木為神奇，升級再造(upcycle)成小家品，過一個意義非凡的聖誕節。
將軍澳中心化身魔幻古堡
與8款稀有爬蟲類動物 展開冒險旅程
今個聖誕，噴火巨龍降臨將軍澳中心，守護着魔幻古堡中8款稀有的「爬爬」明星，等待各位前來尋寶，展開一場爬蟲冒險之旅！將軍澳中心由即日起至明年1月2日，舉行「A FairyTAIL Christmas」主題活動，於中庭築起中世紀魔幻城堡，展示8款來自世界各地的爬蟲類動物，包括蜥蜴、變色龍及守宮，當中更有二級保護動物，讓大家近距離觀察珍稀「爬爬」明星們的一舉一動。
魔幻城堡「守衛森嚴」，威猛的紅色噴火巨龍盤踞在城頭監視着城裡動靜，更會每小時噴煙一次！巨龍旁邊還有堅固的城牆和防禦塔，「爬爬」們都被小心翼翼地保護在城內的琉璃聖窗、魔法塔樓與水晶龍蛋之中，讓大家踏入城堡即如化身「龍騎士」，踏上一場緊張刺激的奇幻冒險旅程！
各位「龍騎士」亦可參加「360認識爬爬工作坊」，親手撫摸和餵食各種爬蟲小動物，與明星「爬爬」們零距離接觸，挑戰膽量！魔幻城堡內更設置多間主題打卡布置的豪華房間，招待「爬爬」在指定日子進行「爬聚」，一起進駐「童話魔龍之城」拍攝聖誕沙龍。活動期間更會舉行「魔幻城堡市集」，讓大家與「爬爬」一同選購聖誕特色手作及多款精品，歡度聖誕！