聖誕派對必入手！ 聖誕限定蛋糕+禮盒 大抽獎人人狂歡

聖誕派對前必入手各款精美蛋糕及聖誕禮盒。以下為大家推介多款聖誕限定造型蛋糕及送禮必備禮盒，總有一款會合心意！另外還可以參加聖誕大抽獎及到訪不一樣的聖誕歐陸小鎮，讓今個聖誕精彩萬分。



多啦A夢X東海堂アローム

精美聖誕限定蛋糕

會員優先訂購享85折 聖誕派對除了美酒佳餚外，又點少得造型精美的聖誕蛋糕及特色甜品？東海堂アローム於今個聖誕特別呈獻兩個限定主題系列，以多款蛋糕及甜品為聖誕派對拉開序幕，於今個聖誕大飽口福。

這次再度聯乘日本超人氣角色多啦A夢，推出限定主題蛋糕——多啦A夢「閃爍聖誕」，多啦A夢化身閃爍聖誕樹造型發光擺設，配以聖誕樹頭設計的草莓黑森林蛋糕，味道香濃醇滑之餘又充滿酥脆感，與大家迎接閃亮派對。除了主題蛋糕及甜品杯外，東海堂亦推出限量100個特別訂製蛋糕——多啦A夢「夢幻小屋」，利用隨意門走進雪國裏的蛋糕小屋，舉辦熱鬧的聖誕派對，配以黃梅醬的牛油蛋糕甜美入心，再使出縮小電筒、記憶麵包一系列法寶，必定為粉絲帶來意想不到的驚喜。此外，購買任何多啦A夢產品，即可以$259換購聖誕限定之多啦A夢小夜燈，粉絲必入手！ 東海堂同時精心製作了「クリスマスの森の冒険」5款聖誕蛋糕及3款甜品供選擇，包括歷險薑餅人、雪國草莓、鮮果嘉年華、森之旋栗等，多款口味配搭，滿足大家對聖誕蛋糕及甜品的不同追求。由即日起至12月19日，東海堂會員優先訂購聖誕特定款式蛋糕更可享85折。

美心西餅奇妙聖誕三重奏

推出迪士尼聖誕系列

奇妙聖誕大抽獎即抽即中 今個聖誕，美心西餅為大家預備了聖誕三重奏，三重奏以迪士尼《幻想曲》拉開序幕。《幻想曲》慶祝蛋糕的兩層造型別致罕見，頂層更附上米奇魔法師造型發光玩具燈，氣派十足。蛋糕全人手製作，僅限量發售300個，手快有手慢無！另外亦有三款迪士尼角色造型蛋糕及甜品：米奇與好友款聖誕朱古力蛋糕、史迪仔款雪屋雜果蛋糕，及鋼牙與大鼻款聖誕樹頭蛋糕。美心西餅亦推出全新「Magical Cake' smas奇妙聖誕蛋糕系列」，包括：聖誕老人士多啤梨慕絲蛋糕、美心mochi芒糍馴鹿蛋糕，及聖誕老人雪橇雜果蛋糕。 為增添節日氛圍，美心西餅今年特意帶來聖誕大抽獎。由即日起至明年1月1日期間，美心西餅App會員只要於分店或官網購買價值$100或以上原個蛋糕，即可參加大抽獎，獎品總值高達$200萬。頭獎得獎者更可獲香港迪士尼樂園酒店雙人住宿一晚，名額10個。此外，今個聖誕還設有期間限定美心西餅迪士尼聖誕主題推廣店，設於觀塘裕民坊1樓112號舖美心烘焙所，於活動完成指定任務，即可獲得精美禮物，大家切勿錯過！

愉景灣Christmas Wonderland歐陸小鎮

10米高巨型聖誕樹

+夢幻冬日飄雪 大街小巷開始洋溢聖誕氣氛！由即日起至明年1月2日，愉景灣這個充滿異國風情的地方搖身一變成為歐陸小鎮，聖誕燈飾遍佈於不同角落，愉景北商場的鐘樓更特別改造成10米高的巨型聖誕樹，與聖誕小精靈一起走進極富歐陸色彩的Christmas Wonderland！ 聖誕留在香港亦能感受白色聖誕？愉景北商場將於12月的每個周六及日呈獻「夢幻冬日飄雪」，可以一邊欣賞海景，一邊感受點點飄雪；另外還準備了「與聖誕老人會面」及「爆谷及棉花糖甜蜜放送」活動，讓市民與聖誕老人見面拍照；平安夜更會有聖誕報佳音，將快樂帶到每個角落！ 另外，為人熟悉的密室逃脫體驗館LOST亦帶着全新聖誕主題「平安夜之鑰」及「聖誕任務」回歸。由即日起至明年1月2日，顧客憑愉景廣場、愉景北商場及D'Deck的即日電子貨幣消費單據滿$300或以上，即可享門票9折優惠！ 喜歡電影的朋友切勿錯過「聖誕星空沙灘影院」。12月大白灣沙灘再次成為戶外星空影院，上映不同的經典及合家歡電影，於迷人星空下體驗前所未有的戶外影院新享受！