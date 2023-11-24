聖誕遊雪國小貼士 4大旅遊保險注意事項

不經不覺，聖誕將至，不少人都會選擇飛往外地過一個浪漫白色聖誕。但若然不幸遇上大風雪，行程因航班受阻而受影響，或者要濟留當地而延期回港，引致額外費用包括酒店、食宿、日常用品或機票更改等，可謂得不償失。所以，出門旅遊前應慎選旅遊保險，確保全心全意歡度聖誕。

現時，市面上有形形色色的旅遊保險，應該如何選擇合適的旅遊保險呢？選擇旅遊保險計劃時應清楚了解相關保險產品，以下有4點購買旅遊保險時應特別留意的事項。

購買旅遊保險的注意事項

1.旅程延誤

正所謂「天氣不似預期」，前往雪國旅行最怕遇上天氣惡劣導致旅程延誤，例如因大風雪而滯留或未能到達目的地，已預訂的房間未能取回住宿費或訂金、又或因要轉乘另外一種交通工具或航班到達原定目的地。

不同保險公司起計時數及賠償上限有所不同，選擇保險時便要留意。建議投保人士確認行程後盡早投保，豐隆旅遊保險最早可於出發前90日便可投保。

2.醫療需要

聖誕節亦是滑雪旺季，但滑雪始終有一定的危險性，如不幸意外受傷或身體不適，旅遊保險一般都提供相關保障，包括門診、手術費及醫生費用。

然而，不同旅遊保險就該項目的最高賠償金額差異顯著。此外，返港後覆診的醫療索償的前提是，受保人必須在當地求診，並且保留醫生紙及收據，保險公司才會受理回港後的覆診費用，受保人才可獲得賠償。所以一定要留意清楚醫療保障範圍，有否包括全球緊急醫療運送服務。豐隆旅遊保險保障全面，保障包括因疾病和意外引致的醫療費用、回港後3個月內覆診費用(包括中醫、跌打、物理治療及針灸)、因染疫需取消行程或縮短旅程的損失、並提供24小時醫療支援服務。

3.手機、手提電腦遺失

手機已經是現代人必不可少的物品之一，但留意並非每份旅遊保險都會保障手機的損毀及遺失，又或同時保障平板電腦。另外保單亦會設定一個最高賠償額，所以選擇保障計劃時

大家要衡量保障金額是否足夠。

4.海外自駕遊保障

北海道幅員廣闊，故此不少人都會選擇自駕遊。如不幸發生意外，旅遊保險只賠償投保人受傷的醫療費用。豐隆旅遊保險的租車自負額項目則可保障事故發生時受保人需支付的自負額，可減輕事故帶來的財務損失。

