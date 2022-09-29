膽固醇問題趨年輕化 關注膽固醇含量 心臟更健康

維持好的膽固醇水平有助保持心臟健康，而膽固醇亦是人體細胞膜的主要成分，是合成維他命D、膽汁，以及部分賀爾蒙必要的元素，因此膽固醇對人體相當重要，絕對不能缺少。

然而膽固醇亦有好壞之分，當中好膽固醇是指「高密度脂蛋白膽固醇」，壞膽固醇則指「低密度脂蛋白膽固醇」，而血液中的好膽固醇水平不應偏低或壞膽固醇水平亦不應偏高。

每日攝取2克植物固醇

或有助穩定膽固醇

膽固醇問題過往多出現於年紀較大的人士，但近年卻有年輕化趨勢，甚至有20多歲的年輕人亦受膽固醇問題困擾。要改善健康，不單要保持適量運動，同時要注意改善飲食習慣，除避免進食高飽和脂肪和高反式脂肪食物外，亦可透過每日攝取成分源自天然植物的「植物固醇」以穩定膽固醇。

植物固醇結構與膽固醇相似，當配合日常飲食一起進食時可於腸道內起阻隔作用，或有助穩定膽固醇。根據多項臨床研究結果顯示，每日攝取2克植物固醇，連續服用2-3星期或有助穩定膽固醇。

其實日常的植物性食物中也含植物固醇，但含量不多，例如需要進食450個番茄或150個蘋果才可攝取2克植物固醇。要輕鬆攝取足夠植物固醇，芬蘭知名食品品牌Benecol倍樂醇是您理想的選擇。每支倍樂醇飲品便已經含有2克植物固醇，適合關注膽固醇人士服用。