致力實踐可持續發展願景 構建美好生活 恭喜嘉里建設有限公司連續第七屆獲得「企業可持續發展大獎」

可持續發展對嘉里建設至關重要。繼制訂可持續發展「2030願景」以來，集團致力宣傳「美好生活目標」。透過為期一年的不同活動，如辦公室伸展運動及氣候承諾等，鼓勵同事、住戶、租戶、承辦商及社區一起做出日常改變，並踐行已選定的六項聯合國可持續發展目標。

攜手緩解氣候風險

「淨零」已成為可持續發展的熱門話題之一。除制訂相應的減排目標外，嘉里建設亦注重持份者的意識培養。集團會邀請行業專家透過線上分享會，與公司同事及供應商分享「淨零」知識並研究可行方法，以攜手緩解氣候風險。除關注自身營運的減排外，嘉里建設更透過協作為租戶進行碳審計，使其掌握和了解自己的碳足跡，並給予改善措施的建議，以共同減低溫室氣體的排放。集團亦推出綠色租賃計劃，透過優惠鼓勵租戶節約能源，以降低整體能源消耗。

嘉里建設在物業發展生命週期的每個階段，盡量在避免、減少、回收及重用廢物的同時，不斷探索新的可能性。2022年，集團於北京及上海的投資項目實行了多項零廢措施，並獲得LEED零廢棄物認證及TRUE零廢棄物鉑金級認證，這肯定了集團在持續強化現有建築減廢能力方面的努力。

「喜步展關懷」鼓勵員工關心社會

為鼓勵對ESG有熱誠的人才參與嘉里建設的可持續發展活動，集團成立了ESG Think Tank。參與的成員來自各部門，以自上而下的方式集思廣益。另外，集團每年均會舉辦年度企業社會責任活動「喜步展關懷」，通過員工的累積步數轉化為熱餐及食物包捐予社褔團體。活動除了顯著改善參與者的整體健康，同時激發員工關心社會，成功將員工與公司及社區連繫起來。

嘉里建設會繼續發揮正面影響力，與各持份者攜手建設一個更美好的未來。