致力建設可持續發展城市與社區 恭喜新世界發展有限公司連續兩年獲得「企業可持續發展大獎」

新世界一直秉持「創造共享價值」的企業理念，致力建設可持續發展的城市和社區。早於2018年，集團已參照聯合國可持續發展目標，訂立「新世界2030可持續發展願景」，以2015年作為基準年，目標是於2030年將碳排放和能源強度減少50%，以應對氣候變化。集團亦有採納氣候相關財務信息披露工作組的建議，向持份者披露氣候相關財務風險及機遇。

新世界一直致力實現減排目標，協助減緩氣候變化，並於去年成為亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議組織（SBTi）批准其1.5°C科學基礎減量短期目標的房地產公司，並承諾遵守淨零排放標準。最近，集團更成為全球20間被納入道瓊斯可持續發展世界指數的房地產企業之一。

可持續綠色設計 榮獲綠色建築鉑金級預認證

為協助應對氣候變化，新世界特別制訂了《氣候韌性設計指引》，把減緩及適應氣候變化措施融入項目設計、大型翻新及建築工程等階段。以集團位於機場航天城的大型綜合發展項目11 SKIES為例，項目以可持續發展為核心，其甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES更採用約30項可持續綠色設計，並已獲得綠建環評（BEAM Plus）、能源與環境設計先鋒評級（LEED）、和WELL健康建築標準三項鉑金級預認證。

首創「創造共享價值租賃」計劃

在推動可持續發展方面，新世界也極重視持份者的參與，於2019年為辦公室和零售租戶推出全港首創的自願性質《可持續租賃約章》，鼓勵商戶為可持續發展出力，並於2021年推出業界首創的「創造共享價值租賃」計劃，配合相應獎勵，帶動參與租戶及其員工實踐能令環境和社會可持續發展的營運模式。集團又透過推出亞洲首個以聯合國可持續發展目標為藍本的初創企業加速計劃Impact Kommons，支持科技及初創企業應用創新可持續發展方案，並與集團生態圈業務相結合，協力以創意共建可持續未來。