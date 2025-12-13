药迷们 走入后宫寻找猫猫与壬氏！ 《药师少女的独语》海外官方首展 香港站必看+限定亮点

《药师少女的独语》第三季动画要等到2026年10月才开播，实在是等到发慌？没关系，《药师少女的独语》动画展已经来到香港，有关于后宫的悬疑与浪漫生活，可以实实在在体验一把！这次动画展并不是同人，是日本官方确认，更是将日本巡回展出、以首季动画为主题的内容，完整带来香港；当然也有香港站限定打卡点和独家周边。药迷们，一起光明正大走入后宫，寻找猫猫与壬氏羁绊的起点！

亮点1：香港站特别设计主视觉图

作为海外官方巡展的首站，官方更为香港站展出特别设计主视觉图，画面中众多主角置身于繁花似锦的背景之中，充分展现出后宫世界绚丽与多彩的生活。