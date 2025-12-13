药迷们 走入后宫寻找猫猫与壬氏！ 《药师少女的独语》海外官方首展 香港站必看+限定亮点

《药师少女的独语》第三季动画要等到2026年10月才开播，实在是等到发慌？没关系，《药师少女的独语》动画展已经来到香港，有关于后宫的悬疑与浪漫生活，可以实实在在体验一把！这次动画展并不是同人，是日本官方确认，更是将日本巡回展出、以首季动画为主题的内容，完整带来香港；当然也有香港站限定打卡点和独家周边。药迷们，一起光明正大走入后宫，寻找猫猫与壬氏羁绊的起点！
亮点1：香港站特别设计主视觉图
作为海外官方巡展的首站，官方更为香港站展出特别设计主视觉图，画面中众多主角置身于繁花似锦的背景之中，充分展现出后宫世界绚丽与多彩的生活。
亮点2：还原动画首季经典场景
壬氏平日办公的书房、庸医药房的百子柜、园游会中的试毒餐桌，以至弈棋场景等经典场景，全部以接近1:1的比例重现！
亮点3：海外初公开复制原画+亲笔签名色纸
相信药迷们都知道，《药师少女的独语》原作是一部小说，要将小说动画化，就需要动画制作团队在分镜、角色表情、场景、画面、衣饰等方面作出修润增补。这次展览就展出250件首次于海外公开的复制原画、分镜、美术设定等制作数据及动画制作细节，更特设制作揭秘区，让药迷们深入了解制作团队对画面及细节的极致追求。现场还可以看到原作者日向夏及声优们的亲笔签名色纸！
亮点4：寻找迷你猫猫换领限定明信片
除了多个限定打卡位外，展览更同步举行「寻找躲猫猫」活动，只要在参观期间，成功找出隐藏于展览中8只迷你猫猫，拍下其中2只并标签指定字句，即可换领香港展览限定版名信片一张！
亮点5：日本直送周边+香港限定主题拍贴机
看完展览，当然不能够空手而回。展览专门店会先推出日本直送展览限定周边及香港限定《药师少女的独语》主题拍贴机，稍后会陆续推出亚洲巡回限定原创周边商品。于展览专门店内购物满港币$388更可获得猫猫、壬氏特制版新年挥春一套，和大家一起迎接2026年。