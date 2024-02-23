荷花BB展今日開幕！ 爸媽湊仔必備 高CP好物推介

由荷花集團主辦的「2024 BB春季購物節暨兒童成長教育展」今日正式開鑼！荷花BB展一連三日(2月23至25日)於香港會議展覽中心Hall 3舉行，場內齊集逾500個攤位，包括熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，場內優惠更低至一折！想知道有甚麼「湊仔必備」？一定要收藏以下高CP好物推介，到時一次過帶回家！



Unilove FEED ME便攜式餐椅

Unilove FEED ME便攜式餐椅

訓練寶寶自主吃飯 「湊仔」最辛苦一定是餵飯！不少爸媽會形容餵寶寶吃飯有如打一場仗，沒法坐定定吃飯，想寶寶乖乖吃飯、不扭計？不妨可以考慮Unilove FEED ME便攜式餐椅，以輕巧好攜帶出門，擁有雙餐盤設計，可單邊旋轉開關或完全卸除。不僅輕巧，更同時配贈無毒可拆洗餐盤、餐椅專屬收納袋，輕鬆拆耐高溫好清洗，更加穩固又安全。絕對稱得上是「育兒小顆伴」！ 展位：A01 博覽優惠價：$519 (原價：$799)

Tommee Tippee電子嬰幼兒吸鼻器

Tommee Tippee電子嬰幼兒吸鼻器

寶寶不再鼻塞睡好覺 初生嬰兒通過鼻子呼吸，但寶寶出牙及感冒會導致黏液聚集，尤其是在晚上，令小鼻孔很容易堵塞。Tommee Tippee電子嬰幼兒吸鼻器以透過輕柔地吸吮動作，安全又舒適地去除任何鼻腔分泌物，幫助寶寶改善鼻塞問題，非常適合初生和幼兒使用。寶寶呼吸順暢，自然便會一覺睡到天光！ 展位：H12-13 博覽優惠價：$119 (原價：$469)

寶寶百味：會場優惠低至3折！ 寶寶百味一直以寶寶腸道健康為首要目標，推出不同款式及營養的幼兒輔食品給大眾。今次參與「荷花BB展」除豐富禮物之外，還有許多會場限定優惠。

適逢寶寶百味踏入10周年，特設打卡區域。同時設有【植物百味】試飲專區，讓大家嘗試有助補血氣及抗衰老的新產品【Regain 發芽紫莓米飲】，感受植物帶來的營養！

最後，完成指定步驟，即可參與10周年大獎賞！現場追蹤植物百味IG @phytobasic_hk即可免費獲得【Regain發芽紫莓米飲(單包裝)】乙包！ 展位：E08-09;E18-19