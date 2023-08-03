荷花BB展今日開鑼！ 必收藏之大熱產品優惠推介

「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」今日於灣仔會展Hall 1正式開鑼！一連四日荷花BB展已為各位爸媽集合超過500個展位，帶來各式各樣的嬰幼兒日用品、奶粉食品、尿片和孕婦用品，產品優惠一如以往繼續低至三折！現場當然亦不乏多元化精彩活動，以及場內大量免費著數禮品，如「入場獎賞」、 「消費大獎賞」和各展位加送的限定獎賞。大家在進場掃貨前，不妨先收藏以下至HIT必買高質BB用品推介，屆時便能更盡情地解放荷包血拼一番！ 第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽 日期及時間 : 8月3日至5日(10:00 - 20:00)；8月6日(10:00 - 19:00)

地點 : 香港會議展覽中心Hall 1

票價 : 成人HK$30，小童 HK$20(1 米以下小童免費)；博覽優惠券：HK$25

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DOOMOO COCOON豪華安睡睡窩

DOOMOO COCOON豪華安睡睡窩

寶寶睡得更甜更安穩 想寶寶睡得更香甜，適用於初生嬰兒的比利時DOOMOO COCOON豪華安睡睡窩就適合不過。產品由質料柔軟輕盈的有機棉製造，頭枕位置則採用可透氣3D物料，加上具備可拆卸的腰帶，能確保寶寶安全。而且輕巧便攜，親子旅行時也可以派上用場，還附有可拆除睡窩套，方便清洗。凡購買豪華安睡睡窩，更可以6折優惠換購睡窩墊(原價 $199)！ 展位：A01

博覽優惠價：$599 (原價：$799)

韓國品牌Soondoongi順順兒的頂級無香嬰兒濕紙巾

順順兒頂級無香嬰兒濕紙巾

手口面皆適用 濕紙巾可謂湊B必備的用品，抹嘴、抹手、抹面都需要它。韓國品牌Soondoongi順順兒的頂級無香嬰兒濕紙巾(70片/20片蓋裝)專為初生嬰兒而設，100%天然植物纖維製成，全新積雪草配方能升級呵護幼嫩肌膚。不但是柔軟親膚、4層極厚、特大尺寸，更是低敏無刺激，不含MIT、CMIT等有害化學物，絕對適用於手、口、面。 展位：D08-09、D18-19

博覽優惠價：$140/3包 (原價：$54.9/包)