荷花BB展2022今日開鑼 一覽性價比高嬰幼兒好物

一眾爸媽們期待已久的「第30屆國際嬰兒、兒童用品博覽」大型荷花BB展今日正式開鑼！灣仔會展新翼Hall 1現場雲集了超過400個展位及逾100,000款嬰幼兒日用品、奶粉食品、尿片和孕婦用品，產品優惠更低至三折。一連四天的荷花BB展除了是掃貨的大好機會，記緊留意「入場獎賞」、 「消費大獎賞」和各展位的限定豐富獎賞，做個精明爸媽。



Nepia Whito X Genki!

日本製紙尿片學習褲

買2送價值逾$200驚喜贈品 受不少爸媽「重用」的nepia Whito和麵包超人Genki!當然也帶來各種驚喜優惠、豐富贈品和小孩最愛的公仔禮物，如購買Genki!紙尿片或學習褲(任選尺碼)兩箱，便額外加送價值逾$200的豐富兒童禮品包，包括Genki!紙尿片或學習褲單片裝18-24片、日本Taro手搖公仔乙個及SPLAT兒童牙膏20ml兩支。另外憑博覽購物優惠券，讚好及追蹤nepia HK Facebook及Instagram專頁，並加入nepia Genki!媽媽會，更即可免費換領nepia Genki!嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。 攤位：J07-08

POGNAE Max

萬能四合一透氣嬰兒揹帶

每日限量會場優惠激減千元 帶寶寶外出不想使用BB車，但長時間抱著寶寶又怕姿勢不正確會造成痠痛和「媽媽手」？一條嬰兒揹帶可以說是眾多媽媽的「救星」，省力氣之餘，又能空出雙手。韓國人氣嬰兒揹帶品牌Pognae於2005年成立，專門製造和銷售嬰兒揹帶和其他配件，所有過程皆通過嚴格的質量管理，100%韓國製造。其設計靈感來自寶寶在媽媽溫暖懷裡休息的情景，最具代表性的是被譽為「國民腰凳揹帶」的腰凳，用料優質，設計時尚，獲得歐洲SGS認證和CE認證，有效幫助媽媽減輕脊椎和髖骨所承受的壓力，安全和輕鬆地抱著寶寶。2022年最新款POGNAE MAX萬能(四合一)揹帶現已登陸荷花BB展，每日首30件更有$1,688的會場優惠，媽媽們萬勿錯過！ 攤位：P04-P07、P20-P21

Pinkfong Baby Shark首次登陸BB展

多元化產品會場限定優惠 「Baby Shark, doo doo doo doo doo」，俘虜不少童心的卡通品牌Pinkfong Babyshark首次登陸荷花BB展，帶來一系列多元化產品，如餐具、服飾、活動系列、畫冊、貼紙、嬰兒食品及用品，款款造型可愛兼實用，絕對大受孩子歡迎。各種產品更有至抵會場優惠，一眾爸媽可以盡情入手，讓Pinkfong和Baby Shark陪伴小朋友度過炎炎夏日。 展位：P20-P21

MOYUUM韓國No.1嬰兒用品

初生嬰兒星級禮盒套裝

優惠價$598 深受韓國媽媽們喜愛的品牌MOYUUM於2015年創立，產品有著韓式清新風格，配上簡約的色系，將時尚美學融入媽媽們的育兒生活中。每款產品選用最優質的用料，經嚴格設計和生產，以及不斷研究及改良，製造出最適合寶寶的全方位嬰幼兒產品。其中初生嬰兒星級禮盒套裝一應俱全，包括PPSU寬口防漲氣奶瓶、高級矽膠仿母乳安撫奶嘴等，設計時尚兼實用，貼心陪伴著媽媽和寶寶的每一刻，自用或送禮皆適合。另有低至8折的會場優惠，凡購買指定金額即送贈品，數量有限，送完即止。 展位：P04-P07、P20-P21

初生嬰兒星級禮盒套裝 會場優惠：$598 (原價：$988)

寶寶百味多功能飲品

三位「Super Hero」

荷花BB展新登場 小孩保持營養充足，打好免疫力根基，自然不容易生病。以寶寶健康成長為首要目標的寶寶百味，推出了全新系列的兒童多功能飲品，適合一歲至八歲小孩飲用，包括纖維「Supreme」水梨汁、護眼「Supercool」提子汁及免疫「Power up」蘋果汁，打造「Super Hero」戰隊。每位成員各有「健康之力量」，讓小孩從果汁中輕易補充各種所需營養，有助促進腸道蠕動、預防或舒緩便秘、幫助視力發展及提升基礎免疫力等，透過協調免疫信號，提高免疫系統對細菌及病毒入侵的防禦。 查詢：3563 6236

網址：www.babybasic.com.hk

展位：N07-08、17-18