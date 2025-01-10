蛇迎康泰！ 送上至健康窩心、新年祝福

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2036活力三寶

防新春四高危機 過年期間，與家人和親友相聚，團年、開年飯一餐接一餐，但大快朵頤過後，又容易腸胃不適，更分分鐘誘發四高。而且寒冷天氣特別容易生病，必須打好底子預防病魔突襲。研究顯示，「2036破壁靈芝孢子精華」富含高活性脂質成分，能透過調控中樞，將線粒體能量細胞強化，從而有效調節免疫，促進新陳代謝，保護內臟器官避免受損。「2036益生菌配方」所含的嬰兒型雙歧桿菌配合螺旋藻益生元，能有效平衡腸道菌群，改善消化和吸收功能，同時更有助強化免疫力。含豐富原花青素和DHA的「2036高清配方」具強效抗氧化功能，有助暢通全身管道，及維持其彈性，並能修補受損組織，輕易擺脫四高困擾。 查詢：2396 2036

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7日速效減痛*

全方位修護關節 在香港，關節痛是常見的痛症，許多人在感受到關節疼痛時，往往選擇忍耐或者依賴止痛藥物，但這並不是長久之計。隨著年齡增長，特別是在30歲之後，用作減輕衝擊和吸收震動的軟骨會加速老化，影響活動能力，導致各種關節不適。因此，延緩關節退化的關鍵在於及早修護關節。 日本命力「強骼素」含磷蝦油及玫瑰花果，經研究實證能在7日速效減少關節痛楚。配合軟骨素、二類膠原蛋白及透明質酸，有助於修補軟骨組織。同時添加天然貝類鈣，極高吸收率，安全無副作用，迅速助您全方位修補骨質及關節，保持身體靈活。 * Deutsch L. ( 2007 ) . Journal of the American College of Nutrition , 26 ( 1 ) , 39 - 48 .

TIGER百年歷史 超卓技術

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