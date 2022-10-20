補習社斥資百萬 研AI人工智能學習平台

人工智能在全球不同地區和國家廣泛應用，本地中小型補習社「學博教育中心」斥資逾400萬元、花3年時間研發AI人工智能學習平台，針對學生的程度，推出個人化課程，以提升學生準備公開試的效率。學習平台去年10月推出至今，已為逾400名學生提供服務，平台現應用於經濟科和英文科，有原本經濟科成績稍遜的同學透過學習平台為他度身訂造學習計劃，在短短3個月內，成績由中下游位置躍升至全級首三名。

學生在上課前需要在系統上完成入學測試，綜合分析報告會顯示他們的表現，並顯示出學生每個課題或範疇的優勢和劣勢，然後透過人工智能向學生推薦課程和提出學習計劃，課程結束後會有期末考試，結果能反映學生的課程表現，然後系統會從學生的學習成績中收集大數據，並用以對其他相同數據學生作出學習計劃推薦。

學博教育創辦人Spencer Lam 指出，學習平台能協助學生認清自己的弱點，從而改善成績，他並指曾有一名即將應考 DSE 的學生因經濟科成績稍遜而報讀中心課程，中心利用 AI 人工智能學習平台，為他度身訂造一個 12 小時精讀課程，並在 3個月內，經濟科成績由中下游位置躍升至全級首三名。

Spencer認為 AI 人工智能是未來的大趨勢，因為疫情令學生的學習模式由實體走到線上，並且追求更個人化的學習，「以往一大班人的教學模式，未必能針對每一位學生的弱點。」

網址：https://learnsmart.edu.hk/