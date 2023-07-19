要入讀世界頂尖藝術設計大學 作品集非常重要

近年來，全球排名前列的藝術設計大學多集中在英國。因此，許多學生渴望前往英國深造。其中，入讀連續五年在QS世界大學藝術及設計學科排名第二的倫敦藝術大學(University of the Arts London，簡稱UAL)更是許多學生夢寐以求的目標。然而，對於許多學生來說，由於不了解作品集的要求和製作方法，可能不清楚申請英國大學藝術設計相關課程的要求。很多藝術設計科目都需要申請者提交作品集，以展示其藝術設計能力和潛力，進而獲得入學資格。由於缺乏相關知識和經驗，學生可能需要尋求指導和協助，以便製作出符合要求的作品集。

如何製作藝術設計作品集

製作一個良好的藝術設計作品集對於申請藝術設計相關課程尤其重要。作品集通常是申請很多世界知名的藝術設計大學很重要的一環，因為它展示了學生的藝術設計才能和創意潛力。一個優秀的作品集究竟需要涵蓋甚麽元素？需要有手繪素描、色彩構成、平面設計、立體設計、攝影或插畫嗎？

為了更深入了解製作藝術設計作品集的方法，倫敦藝術大學官方代表天麟教育旗下的天麟學校（西九龍）藝術學術總監劉俊指出，作品集的重點在於過程和研究，而不是最終的作品。想要製作一個優秀的作品集，需要考慮許多因素，例如創意、構圖及風格等等。

提供製作藝術設計作品集的基礎課程（foundation course）及量身訂造課程

除了在英國修讀藝術設計基礎課程外，學生還可以在天麟學校（西九龍）修讀一學年的基礎課程。通過糸統性的學習，學生可增强藝術設計作品的創作能力，感受英國的學習模式，為前往英國深造作出準備。完成此課程後，達到一定水平更可獲得被全球許多大學認可的藝術與設計證書。天麟教育作為倫敦藝術大學的官方代表處，擁有豐富的入學申請經驗，非常了解倫敦藝術大學對入學申請作品集及申請資料的要求，不定期舉辦各類分享講座，指導並講解申請程序、申請資料及作品集，為學生報讀倫敦藝術大學提供幫助與支援服務。此外，通過天麟教育的指導和幫助，學生可以更加有信心地參加面試，展示自己的創作能力和潛力，提高入讀UAL的機會。最後，想提醒學生們，雖然讀藝術設計課程的要求可能不如讀中英數等學科那麼嚴格，但這並不意味著藝術設計課程就較爲容易。相反，藝術設計課程需要更多的創意和靈感，需要學生不斷地研究和探索。因此，要想成為一個優秀的藝術設計師，需要不斷地學習和實踐。

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