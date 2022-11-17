認清目的揀選合適課程 增值進修鞏固業務能力

疫情暫見回穩，特區政府亦放寬社交距離措施，加上推出第二期消費券等，多個行業都煥發生機。自今年年中以後，失業率有所回落，職位空缺數字亦見有增加。毅知顧問公司董事總經周綺萍表示，市場仍有隱憂，經濟狀況受多項不利因素影響，如步入加息周期、對投資及房地產市場持續降溫等，都顯示經濟前景仍未樂觀。不過，周綺萍指以下行業無論於疫情前後，都需要大量專才，無論正考慮升學選科的同學，或有意學習新技能發掘轉工機會的打工仔，都可以考慮報讀相關課程。

周綺萍並指，受惠政府放寬社交距離措施，零售、餐飲、酒店、活動策劃及娛樂等行業，亦見有復甦趨勢。不過，要注意這些行業會受較多環境因素影響，未來會有較大波動的機會。

她續指早年不少剛大學畢業的新鮮人，因受疫情和經濟不景影響，難以找到工作而會繼續修讀研究生課程。但今年人力市場趨向穩定，職位空缺和成功入職的機會亦有所增加，故她建議剛畢業的同學宜優先選擇求職，累積一定工作經驗，待日後再考慮進修。「其實很多公司在招聘時，都不會優先考慮沒有工作經驗的研究生，故畢業後直接讀研對求職未必有優勢。」她建議剛畢業的同學宜盡量先找工作累積經驗。至於本身已有一定工作經驗，如想進修值，則宜認清進修的目標，選擇對工作有幫助或必須要的學科，如可鞏固工作技巧、工作上必須的新技能，又或有利拓展人脈網絡，對工作上有所幫助，讓公司可以看到你進修的實際價值，才有望可以透過進修再進一步。此外，建議打工仔考慮進修時，除非有雄厚財力，就算有一段時間不工作亦不會影響生活質素，才考慮裸辭讀書，否則宜因應個人或家庭的經濟狀況，盡量選擇兼讀模式進修。

