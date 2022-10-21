識得揀後疫情旅遊保險 通關要出遊 豐隆網上及手機App投保低至4折

香港政府放寬入境檢疫至「0+3」，加上不少熱門旅遊國家如日本、韓國、星馬泰等也恢復免簽證自由行的旅遊政策，熱愛旅遊的香港人即籌備外遊。經歷後疫情時代，各地新冠疫情仍有反覆，出發旅遊前除了交通住宿安排，消費者選購旅遊保險都很重要，需要注意事項經已有別於疫情前，識得精明選擇，出遊安心又放心！
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留意要涵蓋新冠肺炎保障
現時外遊，大家應該注意旅遊保險有否涵蓋新冠肺炎Covid 19保障，例如染疫後在外地的醫療費用、回港後覆診費用等。另外，投保人必須了解相關保險產品是否保障因染疫需取消或提早結束旅程而不獲退回預訂費用等。其實包括Covid 19保障的旅遊保險，一般都會對投保人有特定的要求，例如已接種相關疫苗及完成外遊目的地所規定的入境條件等，方能承保。向來保障全面的豐隆旅遊保險，亦新增Covid 19保障，包括醫療費用、因染疫需取消行程和縮短旅程的損失，並提供24小時醫療支援服務，服務範圍例如機票安排、緊急醫療運送、轉介翻譯員、法律團體、領事館和醫療機構及安排入院等，令大家盡情享受無憂假期。
勿輕視旅遊保 以免因小失大
雖然現時外遊人士對旅遊保險的重視程度日益加強，但可能忽略了某些保障項目的重要性。例如萬一不幸發生意外，旅客在外地就醫所承擔的醫療費用相當高昂，加上言語不通耽誤處理，連帶取消行程返港的費用等，因此選購旅遊保險時，可從下列6項作考慮：
1) 投保時間：旅遊保險一般是由成功投保後立即生效，故部分保障如取消行程或因天氣狀況等影響行程都是在出發前已得到保障，所以當購買機票確定行程後，就應立即購買旅遊保險，而豐隆保險可於出發前90日購買。
2) 受保地區：外遊地區也影響投保時選擇，投保人應注意受保地區的保障限制，如果行程跨越不同國家，應選擇全球保障計劃，而豐隆保險提供不同地區選項，其中亦包括全球保障。
3) 同行親友：與家人或朋友同行，投保時要留意年長人士的受保年齡、保障範圍和上限。豐隆旅遊保金計劃的保障年齡最高至90歲。
4) 縮短或取消行程保障：關於旅程延誤，大眾都會想到航班延誤。但忽略了有關「行李延誤」、「縮短行程」和「取消行程」保障的重要性。例如旅遊時遇上地震需要提前結束行程；或是因發出黑色旅遊警示而要取消行程，白白浪費了機票和住宿。而豐隆保險提供上述多項保障，縮短或取消行程保障上限高達5萬港元。
5) 保費：旅遊保的保費以保障計劃的範圍、保障額上限和旅遊行程長短計算。投保組合一般有家庭、夫婦或個人可供選擇。投保優惠則應注意優惠限期及折扣方式，投保人須留意保費折扣下保障範圍會否有不同和限制。
6) 出行頻率：如果是經常外遊的人士，可選擇投保全年旅遊保險計劃，但要留意每段保障期的時限。
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投保可享低至4折優惠
隨著入境限制放寬，出遊人士逐漸增加。豐隆保險將為外遊人士推出一系列優惠活動，由即日起至2022年12月31日，透過網上投保單次旅程即享45折優惠；經豐隆保險手機app投保折扣更達4折！以5日行程，單人投保一百萬上限賠償鑽石計劃亞洲區為例，原價238港元，網上投保只需107港元；手機投保更抵至95港元。另外投保「全年旅程」的新客戶，保費可享額外8折優惠，登記成為網上會員或首次以手機App投保，更可獲贈即時可扣減保費的電子現金券。網上投保只需數分鐘即可完成，點買幾時買，全部自己話事！做好全面保障，重新向世界出發。