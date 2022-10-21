識得揀後疫情旅遊保險 通關要出遊 豐隆網上及手機App投保低至4折

勿輕視旅遊保 以免因小失大 雖然現時外遊人士對旅遊保險的重視程度日益加強，但可能忽略了某些保障項目的重要性。例如萬一不幸發生意外，旅客在外地就醫所承擔的醫療費用相當高昂，加上言語不通耽誤處理，連帶取消行程返港的費用等，因此選購旅遊保險時，可從下列6項作考慮： 1) 投保時間：旅遊保險一般是由成功投保後立即生效，故部分保障如取消行程或因天氣狀況等影響行程都是在出發前已得到保障，所以當購買機票確定行程後，就應立即購買旅遊保險，而豐隆保險可於出發前90日購買。

2) 受保地區：外遊地區也影響投保時選擇，投保人應注意受保地區的保障限制，如果行程跨越不同國家，應選擇全球保障計劃，而豐隆保險提供不同地區選項，其中亦包括全球保障。

3) 同行親友：與家人或朋友同行，投保時要留意年長人士的受保年齡、保障範圍和上限。豐隆旅遊保金計劃的保障年齡最高至90歲。

4) 縮短或取消行程保障：關於旅程延誤，大眾都會想到航班延誤。但忽略了有關「行李延誤」、「縮短行程」和「取消行程」保障的重要性。例如旅遊時遇上地震需要提前結束行程；或是因發出黑色旅遊警示而要取消行程，白白浪費了機票和住宿。而豐隆保險提供上述多項保障，縮短或取消行程保障上限高達5萬港元。

5) 保費：旅遊保的保費以保障計劃的範圍、保障額上限和旅遊行程長短計算。投保組合一般有家庭、夫婦或個人可供選擇。投保優惠則應注意優惠限期及折扣方式，投保人須留意保費折扣下保障範圍會否有不同和限制。

6) 出行頻率：如果是經常外遊的人士，可選擇投保全年旅遊保險計劃，但要留意每段保障期的時限。

