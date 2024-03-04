讓我們討論肥胖 避免併發健康風險

今天（3月4日）是世界肥胖症聯合會定立的世界肥胖日，以呼籲全球人士關注及認識肥胖，並透過宣傳、教育和分享支持等，讓大家正確認識和避免患上肥胖症，又或可透過適當療程，改善肥胖的狀況。

根據聯合會的資料，截至2020年全球有近十億人口患上肥胖症，即每7人中有1人是肥胖症患者。而在香港15-84歲的人士中，有達54.6%屬於肥胖(32.6%)或超重(22%)*，即有逾半人口被界定為肥胖，當中於65-84歲的女士及45-54歲的男士中最為常見。而肥胖會增加患上包括高血壓、冠心病、二型糖尿病、中風、慢性腎病、肌肉骨骼問題及睡眠窒息症等，甚至亦會增加患癌風險。亦有研究結果指出，肥胖人士患兩種與肥胖相關疾病的風險是體重健康人士的5倍，患4種或以上合併症的風險更達12倍以上。