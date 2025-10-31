貴州世界之最 花江峽谷大橋

興義，坐落於貴州省黔西南布依族苗族自治州的迷人小城。「被譽為地球上最美的傷疤」馬嶺河峽谷，以其險峻的地貌和壯美的自然風光，成為都市人出遊的理想選擇。「天下山峰何其多，唯有此處峰成林」，描繪出興義萬峰林的獨特景致，浩瀚如林的喀斯特地貌，隱匿的灰白瓦牆布依族部落，更是為這片美景增添了幾分人文韻味，令人歎為觀止。

廣東旅遊為大家呈獻：黔貴之美，美在青綠，千山堆繡，百川織錦，多彩民族，萬種風情，古寨村落，氣象日新多彩的文化，書寫著這片土地上的不朽神話。

世界第一高橋：以「青綠巨龍」之姿橫跨在被譽為「地球裂縫」的花江大峽谷。花江峽谷大橋憑藉著「一高一跨」(橋面至水面高度625米、主跨1420米)的世界紀錄吸引了世人的目光。那是逢山開路的堅韌，是遇水架橋的豪邁，更是一方水土與人民共赴新生的赤誠。

黃果樹瀑布聞名於世，飛沫反湧，如「煙霧騰空，勢甚雄厲」從古至今都是貴州的標誌性景色之一。

來到烏江寨，可以徹底遠離塵囂，帶你闖入《千與千尋》的平行世界，黔北的世外桃源，青山碧水間藏著吊腳樓與搖櫓船。晨霧漫過飛簷，燈火點亮古寨，獨竹漂與民俗巡遊讓靜謐與熱鬧共存。