趙振鴻師傅2024九運錦囊 香港「轉運」邊個方位旺丁又旺財？

香港地理上位居中國的南方，在「南山北水」的格局下，未來20年香港將會人丁興旺，有望吸引更多專才來港發展，帶旺香港整體財運。

踏入龍年，你準備好「轉運」未？事關2024年立春開始，香港未來20年的整體風水格局將由「八運」轉為「九運」。到底何謂「九運」﹖「轉運」會旺甚麼方位？有利哪些行業大展鴻圖？精通八字命理的趙振鴻師傅立即為大家講解來年踏入「九運」有甚麼「轉運玄機」！

Q1：到底何謂「九運」﹖

趙：「三元九運」是中國傳統風水命理上一個時間週期的劃分。「三元」可分為上元、中元、下元，每一元三個運，而每一元運為期60年，故「三元九運」總共為180年。過去2004至2023年，都是屬於「下元八運」，而隨著2024年來臨，「下元九運」正式開始，及至2043年。