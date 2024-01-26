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特刊
2024-01-26 04:30:37
日報

趙振鴻師傅2024九運錦囊 香港「轉運」邊個方位旺丁又旺財？

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香港地理上位居中國的南方，在「南山北水」的格局下，未來20年香港將會人丁興旺，有望吸引更多專才來港發展，帶旺香港整體財運。

踏入龍年，你準備好「轉運」未？事關2024年立春開始，香港未來20年的整體風水格局將由「八運」轉為「九運」。到底何謂「九運」﹖「轉運」會旺甚麼方位？有利哪些行業大展鴻圖？精通八字命理的趙振鴻師傅立即為大家講解來年踏入「九運」有甚麼「轉運玄機」！

Q1：到底何謂「九運」﹖
趙：「三元九運」是中國傳統風水命理上一個時間週期的劃分。「三元」可分為上元、中元、下元，每一元三個運，而每一元運為期60年，故「三元九運」總共為180年。過去2004至2023年，都是屬於「下元八運」，而隨著2024年來臨，「下元九運」正式開始，及至2043年。

Q2：踏入「九運」，香港風水格局會有何改變？
趙：九運屬九紫離卦，屬火系，香港地理上位居中國的南方，在「南山北水」的格局下，香港南面所有地區會較有優勢，而未來20年香港將會人丁興旺，有望吸引更多專才來港發展。惟要注意不宜在南方大興土木，否則會影響香港整體運勢。
 

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趙振鴻師傅 TVB《通靈之王2》第三名 網上討論區八字算命比賽第一名 鑽研八字、風水、姓名學等超過20年 曾接受經濟日報、新假期、 南華早報、新城電台及 D100《魅影空間》專訪 旺來88、U週刊講座、 香港電台U秀幫、金融機構、 婚紗展講者

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趙振鴻師傅直言「九運」下不宜推展明日大嶼。

Q3：「九運」有利甚麼行業發展？
趙：的確，每一個地運對會對某些行業都特別有利，舉例八運旺土，故此過去20年間，香港的地產及建築事業相當興旺。踏入九運，九運旺火，而「火」生「土」，因此從事地產及建築行業的人士不必太過憂心，惟應及早轉型。因八運轉向九運的過程中，不少屬火系行業已嶄露頭角，包括區塊鏈、人工智能(AI)、電動車、光學相關行業等，未來將會繼續蓬勃發展。另外，屬火系行業亦包括化工、娛樂事業、美容、飲食、宗教、身心靈健康及玄學風水等。

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Q4：「九運」錢財及健康方面風水應如何布局？
趙：九運最好的風水格局是「南方見山，北方見水」，如果家宅剛巧南方見山兼北方見水，絕對是健康又旺財。如家的北方可見河流、海、泳池，或緩慢行駛的車路，都有利家宅風水；若北方不見水，亦可以種植水種植物或養魚加強財運。至於南方主健康，如家宅南方位置有地盤，無論見或不見，均可在南方放置龍龜或銅葫蘆化解煞氣；若想增強健康運，也可在南方種植直生土種植物如金錢樹、鐵樹。
*風水命理非精密科學，以上資料僅供參考。
 

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