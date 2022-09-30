載人航天 傲視全球 中國載人航天30周年

國慶73周年，同時是中國載人航天工程而立之年。30年來，中國載人航天工程沿著「三步走」發展戰略，從突破並掌握天地往返、太空出艙、太空交會對接等關鍵技術，到構建中國首個太空站，陸續將14名、23人次太空人送上太空。一步一腳印，中國載人航天工程已在全球載人航天史上佔重要一席位。



中國載人航天30周年大事記：

1992年9月21日 中央決策實施載人航天工程，確定載人航天三步走發展戰略

第一步：發射載人飛船，建成初步配套的試驗性載人飛船工程，開展太空應用實驗

‧1999年11月20日 發射第一艘無人試驗飛船「神舟一號」

‧2001至2002年 發射神舟二號、三號及四號無人試驗飛船

‧2003年10月15日 發射神舟五號載人飛船，中國首名太空人楊利偉跟隨升空，21小時23分後安全返回地球。中國成為全球第三個獨立掌握載人航天技術國家

‧2005年10月12日 發射神舟六號載人飛船，太空人費俊龍、聶海勝跟隨升空，同月17日安全返回地球；首次進行有人參與的太空科學實驗



第二步：突破太空人出艙活動技術、太空飛行器交會對接技術，發射太空實驗室，解決有一定規模的、短期有人照料的太空應用問題

‧2008年9月25日 發射神舟七號載人飛船，翟志剛、劉伯明、景海鵬跟隨升空，期間翟志剛成功首次出艙；同月28日，3名太空人安全返回地球

‧2011年9月29日 發射天宮一號目標飛行器；2018年4月2日再入大氣層

‧2011年11月1日 發射神舟八號無人飛船，期間先後兩次成功與天宮一號交會對接，同月17日安全返回地球

‧2012年6月16日 發射神舟九號載人飛船，景海鵬、劉旺及中國首名女太空人劉洋跟隨升空，進入天宮一號工作、生活，同月29日安全返回地球，期間成功掌握太空人手動交會對接技術

‧2013年6月11日 發射神舟十號載人飛船，聶海勝、張曉光、王亞平跟隨升空，進入天宮一號工作、生活，期間王亞平完成首次太空授課，同月26日3名太空人安全返回地球

‧2016年9月15日 發射天宮二號太空實驗室，為中國首個太空實驗室

‧2016年10月17日 發射神舟十一號載人飛船，景海鵬、陳冬跟隨升空，進入天宮二號工作、生活，同年11月18日安全返回地球，首次實現中國太空人中期在軌駐留

‧2017年4月20日 發射天舟一號貨運飛船，與天宮二號自動交會對接，完成在軌補加推進劑技術試驗及繞飛天宮二號、第二次交會對接等試驗；2019年7月19日再入大氣層



第三步：建造太空站，解決有較大規模的、長期有人照料的太空應用問題

‧2021年4月29日 發射中國太空站天和號核心艙

‧2021年5月29日 發射天舟二號貨運飛船，與核心艙先後進行4次交會對接，完成繞飛、機械臂轉位艙段驗證、手控遙操作交會對接等應用試驗；2022年3月31日再入大氣層

‧2021年6月17日 發射神舟十二號載人飛船，聶海勝、劉伯明、湯洪波跟隨升空，駐留3個月，期間兩次出艙；同年9月17日安全返回地球

‧2021年9月20日 發射天舟三號貨運飛船，與核心艙先後進行兩次交會對接；2022年7月27日再入大氣層

‧2021年10月16日 發射神舟十三號載人飛船，翟志剛、王亞平、葉光富跟隨升空，駐留6個月，2022年4月16日安全返回地球，創造中國太空人連續在軌飛行時長新紀錄，期間兩次出艙、2次太空授課

‧2022年5月10日 發射天舟四號貨運飛船

‧2022年6月5日 發射神舟十四號載人飛船，陳冬、劉洋、蔡旭哲跟隨升空，展開6個月駐留任務，已完成2次出艙

‧2022年7月24日 發射中國太空站問天實驗艙