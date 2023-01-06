農曆新年2023｜兔年行大運旅遊推介

留在香港過年節目當然豐富，不過適逢今年是宣布開關後的第一個農曆新年，相信大家亦蠢蠢欲動，計劃善用假期，衝出香港放鬆一下。還在心大心細唔知去邊好？只要一家人齊齊整整，身在何方都是好時節！

北海道滑雪樂6天之旅

作為香港人的「鄉下」，冬季遊日當然首選北海道！行程包括前往登別、留壽都或二世古滑雪場，自由享受滑雪樂、暢玩野外攀山雪車；一探登別地獄谷感受煙霧彌漫的美景；到訪余市威士忌工房見學認識威士忌文化，兼親手製作北海道牛油；再在漫天飄雪下享受日式露天雪景風呂，盡情投入雪國北海道之旅。

團號：AJSGW06U｜網上報名憑推廣碼【TA206】每位減港幣$300