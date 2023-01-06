農曆新年2023｜兔年行大運旅遊推介

留在香港過年節目當然豐富，不過適逢今年是宣布開關後的第一個農曆新年，相信大家亦蠢蠢欲動，計劃善用假期，衝出香港放鬆一下。還在心大心細唔知去邊好？只要一家人齊齊整整，身在何方都是好時節！
北海道滑雪樂6天之旅
作為香港人的「鄉下」，冬季遊日當然首選北海道！行程包括前往登別、留壽都或二世古滑雪場，自由享受滑雪樂、暢玩野外攀山雪車；一探登別地獄谷感受煙霧彌漫的美景；到訪余市威士忌工房見學認識威士忌文化，兼親手製作北海道牛油；再在漫天飄雪下享受日式露天雪景風呂，盡情投入雪國北海道之旅。
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南非8天王牌觀光豪華團
今個新年，不如考慮親親野生動物與大自然？南非皇牌之旅將會走訪多個著名景點，包括開普頓國家公園桌山、乘觀光船遊海豹島、約翰尼斯堡、乘坐大型開篷吉普車於比林斯堡動物保護區內追蹤獅子、大象、長頸鹿、犀牛、狒狒、斑馬以及數不清的非洲羚羊等，絕對是難忘的新年體驗。
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西班牙藝術古蹟10天團
西班牙美食多，名勝古蹟更多！10日行程將會走訪馬德里大皇宮、阿爾罕布拉宮、杜麗多中世紀古城、米拉之家及著名的聖家族大教堂、世界第二大的哥多華清真寺主教堂及西班牙兩大球會——皇家馬德里、巴塞隆那等景點，沿途更會盡享西班牙地道美食，保證視覺與味覺大滿足！
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永安旅遊牌照號碼：350074 旅遊專線：2928 8882 網址：www.wingontravel.com
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