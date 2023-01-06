農曆新年將至，泰山網店現正進行「農曆新年優惠」，凡購物滿港幣$600，即送天然健康Karori卡宜甜菊糖10條裝一盒，及女士恩物KAWAI EC美肌維他命50粒裝一樽(總值$100)。辦年貨，不妨入手全新推出的2款新年福袋：「金銀滿屋」福袋每個港幣$500，「全家健康」福袋每個港幣$543，每款限量10件。優惠期由即日起至2023年2月5日，網店內所有產品皆由總代理提供，保證正貨。另外，網店設有信用卡、Alipay及WeChat Pay等付款方式，方便客人付款。
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日報
農曆新年2023｜泰山網店新春優惠 限量福袋 祝願人人身體健康
農曆新年將至，泰山網店現正進行「農曆新年優惠」，凡購物滿港幣$600，即送天然健康Karori卡宜甜菊糖10條裝一盒，及女士恩物KAWAI EC美肌維他命50粒裝一樽(總值$100)。辦年貨，不妨入手全新推出的2款新年福袋：「金銀滿屋」福袋每個港幣$500，「全家健康」福袋每個港幣$543，每款限量10件。優惠期由即日起至2023年2月5日，網店內所有產品皆由總代理提供，保證正貨。另外，網店設有信用卡、Alipay及WeChat Pay等付款方式，方便客人付款。