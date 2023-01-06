農曆新年2023｜2023賀年糕點及拜年禮盒精選 優惠低至7折

新年必食賀年糕點，而到親朋好友家拜年更加不能「兩手空空」！城中各大糕餅店、酒樓及中菜食府等現已推出新春限定糕點及拜年禮盒，預早訂購更可享早鳥優惠，不想「遲買貴幾嚿」，看準目標就要立即入手啦！
美心瑤柱蘿蔔糕
足半底蘿蔔肉 品嘗足料的幸福
蘿蔔糕可謂家家戶戶必吃的賀年糕點。美心瑤柱蘿蔔糕，每個約重800克，份量十足，啖啖瑤柱蘿蔔絲，足半底蘿蔔肉，嚴選清甜白蘿蔔，切成條條8mm蘿蔔條，加入北海道瑤柱、臘味及蝦米，帶出白蘿蔔的鮮甜美味之餘，入口更有啖啖鮮味，豐足盛意，細嘗新年最好味道。
翠園金腿瑤柱蘿蔔糕、鴻運年糕
百分百香港製造
中菜食府翠園今年特意呈獻一系列賀年糕品、矜貴醬料及珍饈美饌禮盒，百分百香港製造。糕點首推經典「金腿瑤柱蘿蔔糕」及「鴻運年糕」，款款嚴選珍貴食材，啖啖演繹粵菜精萃。而即食凍糕「桂花杞子棗皇糕」嚴選和田棗及金絲貢棗製成棗蓉，上層桂花清逸，下層馥郁棗味，雙層口感，濃淡有致。除了糕點外，更提供各款矜貴醬料，當中翠園瑤柱XO醬，嚴選北海道瑤柱、金華火腿、優質蝦米、辣椒等頂級材料，配以米糠油炒製，伴以各式佳餚，味道豐富有層次，倍添滋味。
Sanrio characters ×美心三層禮罐
Hello Kitty、My Melody & Kuromi齊賀兔年
Sanrio characters今年再次聯乘美心推出三層禮罐。Hello Kitty禮罐內含一口原味杏仁酥，192層鬆脆酥皮上佈滿香脆杏仁片，口感豐富；My Melody & Kuromi禮罐則以雙面設計，一面是粉紅為主色的可愛Melody，另一面是紫色配搭鬼馬精靈的Kuromi，罐內的朱古力曲奇香濃滋味。三層禮罐還可用作收納箱，分隔設計便於分類擺放不同飾物。隨罐附送精美造型小紙袋，粉絲們一定要收藏！
*滙豐信用卡7折優惠由即日起至2023年1月16日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。
^優惠期至2023年1月22日。