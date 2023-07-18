迎接DSE放榜 放鬆心情 多元出路闖明天

香港中學文憑試(DSE)將於明天放榜，預祝各位都能考取滿意的成績，順利入讀心儀學科。然而就算成績未如理想，一樣有多元出路可供選擇！

先作規劃因應成績考慮不同出路

同學如一時失手，未能考獲5科2級或中文/英文的成績未達2級，除可考慮重讀或以自修生身份，準備明年再戰外，亦可考慮報讀其他收生要求較低的課程，如基礎文憑或職專文憑、僱員再培訓局的職業培訓課程、學徒及見習訓練計劃、輔助就業計劃，又或於今年剛推出，為中六離校生或已年滿21歲的本地青年人而設，用作替代昔日毅進課程的全新「應用教育文憑課程」，修畢該課程後，等同擁有DSE 5科2級（包括中文及英文）的水平，可銜接高級文憑、副學位或同等資歷的課程。

成績達5科2級（包括中文及英文），但低於33222的考生，則可報讀獲政府資助的副學位課程、參與SSSDP的副學位課程；以及經評審自資副學位課程。而考獲33222大學基本入學資格或以上的考生，則可因應考獲的成績考慮是否於指定時間大學聯招辦改選。同學應先做好功課，如了解有意申請課程的計分方法，如會否對個別科目的成績有特別要求等，以及會否要求同學必須要曾修讀學科等，以免誤報而浪費機會。此外，同學於排位次序時亦要考慮課程收生數目，如學額有限競爭激烈，便可能會影響獲取錄機會。

