運動+夏日 全城Hyper！ 盤點商場精彩活動第二擊！

運動盛事加上繽紛炎夏，自然引爆全城商場暑期消費食、買、玩攻略！消暑熱點又點止得咁少？一於繼續推介最精彩活動，梗有一個好玩「喺左近」！



屯門市廣場

「PAW Patrol運動場英雄@tmtplaza」

小朋友瘋玩5米高巨型滑梯

及10米長夏日波波池 為迎接於法國巴黎舉行的世界體壇盛事，信和集團旗下屯門市廣場特意聯同STAYFUN與風靡全球孩童的「PAW Patrol汪汪隊立大功」推出全新企劃 - Klook x STAYFUN呈獻「PAW Patrol運動場英雄@tmtplaza」充氣競技運動場，即日起至8月28日，商場逾5,000呎中央廣場化身充氣競技運動場，PAW Patrol 中4位人氣英勇小狗救援隊成員Chase、Marshall、Rubble、Skye穿梭運動場各個角落，並特設4大遊樂區，包括5米高「勇闖高峰巨型滑梯」；訓練手眼協調的「籃球英雄訓練場」，感受輕鬆入樽滋味；夏日炎炎必玩的「海洋暢泳波波池」，以及成為汪汪隊一員的必要考驗「障礙賽歷險大挑戰」，完美融入各項運動元素讓小朋友盡情躍動放電。門票由即日起於Klook獨家發售，票價由58港元起，每日每節入場人數有限。而S+ REWARDS會員亦可於即日起逢周一於手機app憑點數換領指定時段「25分鐘遊樂門票」，體驗PAW Patrol夏日運動快感。 日期：即日起至8月28日

時間：中午12時至晚上8時 (周一至五)

上午11時至晚上9時 (周六、日及公眾假期)

地點：屯門市廣場1期1樓中央廣場

TKO Spot「法式運動狂想曲」

預熱體壇盛事

同場慈雲山中心

與樂富廣場運動狂熱 領展旗下位於將軍澳的TKO Spot 與法國駐港澳總領事館及法國五月破天荒聯手，合辦「法式運動狂想曲」活動。即日起至8月25日，巴黎奧運場館概念圖將首度於香港展出，而法國人氣卡通角色Barbapapa亦會驚喜穿梭於商場的不同角落，包括以Barbapapa為主題的大型充氣樂園，與大家互動遊玩及打卡。TKO Spot商場3樓化身成3.5米高Barbapapa主題充氣樂園，樂園內設有多個障礙關卡，包括今屆奧運新增的滑板及攀岩項目。而Link Up會員消費滿指定金額，即可獲得充氣樂園入場門券一張。Barbapapa亦會現身於樂富廣場「夏日動感派對」及慈雲山中心「競速大挑戰」，跟大家大玩運動遊戲挑戰。Link Up會員只要於商場消費滿指定金額即可參加。 TKO Spot「法式運動狂想曲」

日期：即日起至8月25日

時間：上午11時至下午8時

地點：TKO Spot 樂富廣場「夏日動感派對」

日期：即日起至8月25日

時間：上午11時至下午8時

地點：樂富廣場 慈雲山中心「競速大挑戰」

日期：即日起至8月25日

時間：上午11時至下午8時

地點：慈雲山中心

THE SOUTHSIDE

《THE SOUTHSIDE Chill Party》帶動Chill生活

直播精彩賽事

兼6個周五晚人氣歌手音樂會 港鐵黃竹坑站THE SOUTHSIDE作為港島南區嶄新生活地標，今個夏天聯乘知名藝術家韓瑞，打造《THE SOUTHSIDE Chill Party》，在商場內設置藝術裝置，提倡輕鬆愜意的Chill生活，為顧客帶來全新購物藝術體驗。而7至8月期間共6個周五晚上，商場更舉辦晚間音樂會，邀請多位人氣歌手現場獻唱，包括吳林峰、小肥、林欣彤、陳柏宇、梁釗峰、陳健安、JW王灝兒、吳浩康及魏浚笙等知名歌手，以音樂打造至Chill氛圍。此外，為配合國際體壇盛事的進行，THE SOUTHSIDE LG中庭更會直播精彩賽事，讓大家一同為代表香港隊出戰的運動員加油助威。 直播重點精彩賽事

日期：7月27日至8月11日

時間：上午9時至晚上10時半

地點：THE SOUTHSIDE LG中庭

音樂會：7至8月逢周五

晚上7時半至8時半

MOSTown新港城中心

《MOST-OLYMPIGS金牌運動「豚」》

5.5米高毛絨版充氣罐頭豬LuLu

加8大運動主題打卡區 超人氣罐頭豬LuLu今個暑假決心要操Fit自己，趕走豬腩肉，參加體壇盛事大顯身手！即日起至8月25日，MOSTown新港城中心聯同TOYZEROPLUS打造「MOSTown新港城中心X LuLu the Piggy MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』」活動，變身成最萌運動競技場。為慶祝LuLu豬五周年盛事，場內特設8大運動主題打卡區及3大玩樂挑戰站，最矚目打卡位必定是「全場總冠軍罐頭豬LuLu」，那是全港首個5.5米高毛絨版、手持冠軍獎盃的超巨型充氣LuLu豬，連同「巨型保齡球彈床」、「動感體操挑戰站」及「『罐』軍游泳館」體感遊戲裝置，大家跟LuLu豬齊齊郁動身體。活動期內，商場L3活動區特設「MOST-OLYMPIGS金牌運動『豚』期間限定店」，帶來最新逾百款限定精品；商場亦特別設計了LuLu豬主題IG AR濾鏡，與LuLu豬一齊換上全新運動造型，擺出鬼馬甫士開心大合照，分享盛夏喜悅。 日期：即日起至8月25日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場

圍方一周年慶祝音樂會

“Music All The Wai”迎夏日

派總值過千萬電子優惠券

九大港鐵商場直播體壇盛事 港鐵旗下圍方商場喜迎一周年，於7至8月舉辦「圍」系生活音樂會“Music All The Wai”。今年陣容矚目，除了邀請城中人氣歌手，包括Gin Lee、許廷鏗等於指定周末陸續登場獻唱，暑假期間更設有各種互動表演、周年驚喜尋寶活動及商戶限定優惠。而配合夏日活動，港鐵旗下商場於7至8月期間，強勢推出Summer Mega Rewards仲夏大激賞，大派總值逾千萬電子優惠券；渣打信用卡客戶更可獨家尊享港鐵商場電子禮券及餐飲電子優惠券等。此外，ELEMENTS圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及THE SOUTHSIDE等9大商場，將會在7月26日至8月11日期間直播體壇盛事重點賽事，讓市民在熱烈的氣氛中觀賞競賽，為運動員打氣。商場更會邀請不同香港專業運動團體於指定周未展示各種運動表演，並提供運動教學班讓大家一起參與運動風潮。 Music All The Wai

「圍」系生活音樂會

日期：2024年7至8月

指定周六、日

時間：下午2時半

(7月20日為晚上8時)

地點：圍方L2中庭