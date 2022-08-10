都大課程多元實用 助學生職業生涯規劃

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」參與院校中，唯一一所自資院校，今天已發展成為一所現代化的綜合大學，並於去年9月1日正式重新命名。新校名反映大學具備現代化及前瞻性的教學和研究，不但能夠彰顯大學獨特的定位與優勢，同時有助加深公眾對大學的了解。為配合市場趨勢及企業需求，都大一直提供具競爭力及多元豐富的專業課程，協助學生的職業生涯規劃。

2022/2023學年，都大透過聯招提供51個可選報的課程，而當中15個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，受SSSDP資助的學位亦增至逾1,200個，為自資院校之冠，充分肯定大學在專業教育方面所付出的努力和卓越表現。SSSDP資助計劃分為兩類，具實驗性質的課程每年的資助額為77,040港元，而一般課程每年的資助額則為44,240港元。

新增STEM課程迎社會所需

除了SSSDP資助計劃的課程，修讀其他自資全日制學士學位課程的學生可申請「免入息審查資助計劃」（NMTSS），扣除資助金額33,200港元後，學費與其他教資會資助院校的學士學位課程相若。此外，都大將新增「科學（STEM）榮譽理學士」，以配合現今社會所需，而「綜合檢測和認證榮譽應用理學士」課程，則獲教育局納入「應用學位課程先導計劃」，課程內容實用性強，理論和知識並重。

個別科目具較高入學計分比重

入學要求方面，都大最低入學成績要求為「33222」，若同時修讀數學科延伸單元M1和M2，會以較高分那科作為選修科計算。除了護理相關課程外，乙類應用學習科目或丙類其他語言科目都可以作選修科計算，計分方法與甲類科目大致相同。個別課程或會給予某些核心及/或選修科目較高的入學計分比重及/或優先的考慮。若課程需要面試，其表現亦將為取錄考慮因素。

設不同獎學金 獎勵優秀學生

由2022年起，經聯招入讀都大的學生，如在文憑試中任何甲類科目取得5*或5**的成績，即可獲發港幣4萬元「摘星入學獎學金」。都大亦另設立多項入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，獎學金金額高達港幣12萬元。

有關入學計分方法請參閱大學網站https://admissions.hkmu.edu.hk/ug/jupas/。