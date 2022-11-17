都大課程多元實用 助學生職業生涯規劃

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」參與院校中，唯一一所自資院校。自1989年成立以來，都大今天已發展成為一所現代化的綜合大學，為配合市場趨勢及企業需求，都大一直提供具競爭力及多元豐富的專業課程，協助學生的職業生涯規劃。
2023/2024學年，都大透過聯招提供44個可選報的課程，而當中18個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科生課程，受SSSDP資助的學位亦增至1,255個，為自資院校之冠，充分肯定大學在專業教育方面所付出的努力和卓越表現。
增SSSDP課程學位 為特定行業培育人才
「指定專業／界別課程資助計劃」 (SSSDP) 是政府回應社會對特定行業人才的殷切需要，為了培育特定行業人才而設立。透過資助學生修讀指定的全日制經本地評審自資學士學位課程，為社會培育專業人才。SSSDP資助計劃分為兩類，實驗室為本的課程每年的資助額為78,280港元，而非實驗室為本課程每年的資助額則為44,950港元。都大獲資助的課程當中不乏大受歡迎的｢護理學榮譽學士（普通科）｣、｢護理學榮譽學士（精神科）｣及｢物理治療學榮譽理學士｣課程，今年新增的｢醫療化驗科學榮譽理學士｣課程亦包括在內，其他獲資助課程涵蓋電腦學科、創意工業、建築及工程、金融科技、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待等範疇。
除了SSSDP資助計劃的課程，修讀其他自資全日制學士學位課程的學生可申請「免入息審查資助計劃」（NMTSS），扣除資助後，學費與其他院校的獲資助學士學位課程相若。
本科生課程
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