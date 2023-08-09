都大課程專業實用 海外交流助學生拓闊視野

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」（聯招）參與院校中唯一一所自資院校。都大推出具競爭力的專業及應用課程，裝備學生掌握工作所需知識和技能，同時提供多元學習機會，包括組織海外交流活動，培養學生的國際視野。

於2023/24年度，都大為本地文憑試學生開辦44個聯招課程，當中18個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，合共提供1,255個受資助學位，為自資院校之冠。兩項全新課程包括「醫療化驗科學（榮譽）理學士」及「航空服務管理榮譽工商管理學士」課程。其中醫療化驗課程開辦時，都大更會同步啟用配備頂尖儀器的「醫療科學實驗室」，助學生取得化驗的實戰經驗。課程在通過「醫務化驗師管理委員會」評審後，畢業生便能在香港註冊成為醫務化驗師正式執業。另一項新課程是「航空服務管理榮譽工商管理學士」，為學生提供航空服務業相關的理論知識、專業技能及實習經驗。

入學要求方面，都大最低入學成績要求為「33222」，本年度將繼續採取彈性收生安排，酌情處理在香港中學文憑試個別核心科目未達最低入學要求但整體成績優異的學生申請。這安排適用於所有透過聯招報讀的課程［教育榮譽學士（幼兒教育）和護理及健康學院的課程除外］。