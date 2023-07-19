都大課程專業實用 海外交流助學生拓闊視野

香港都會大學（都大）為九所「大學聯招辦法」（聯招）參與院校中唯一一所自資院校。都大推出具競爭力的專業及應用課程，裝備學生掌握工作所需知識和技能，同時提供多元學習機會，包括組織海外交流活動，培養學生的國際視野。

於2023/24年度，都大為本地文憑試學生開辦44個聯招課程，當中18個為「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的本科課程，合共提供1,255個受資助學位，為自資院校之冠。兩項全新課程包括已獲SSSDP資助的「醫療化驗科學（榮譽）理學士」課程，科技學院特別設立醫療科學實驗室，配備先進精密的儀器，助學生掌握醫療化驗技術。課程在通過「醫務化驗師管理委員會」評審後，畢業生便能在香港註冊成為醫務化驗師正式執業。另一項新課程是「航空服務管理榮譽工商管理學士」，為學生提供航空服務業相關的理論知識、專業技能及實習經驗。