都大 LiPACE高級文憑 7大課程獲政府SSSDP資助

香港都會大學李嘉誠專業進修學院(都大LiPACE)於2024-25學年開辦的高級文憑課程，部分獲納入「指定專業/界別課程資助計劃」，課程範疇涵蓋護理、創意工業、建築及工程、旅遊及款待。合資格本地學生入讀課程，每年學費為$25,010至$41,990 (扣減SSSDP資助後之學費) 。
^ 課程為「指定專業／界別課程資助計劃」之指定課程，獲取錄入讀此課程之本地學生會獲學費資助。 此為2024/25 資助金額，金額會按學年調整，以政府最後公布為準。
* 每年學費分2 期繳交，實際需繳學費會按資助金額調整而有所變動。
都大LiPACE其他高級文憑課程亦可提供獎學金或申請持續進修基金發還部分款項，包括「幼兒教育高級文憑」、「寵物護養及動物輔助治療高級文憑」、「心理學高級文憑」、「犯罪學高級文憑」、「工商管理高級文憑」、「日本研究高級文憑」、「創意文化及媒體實務高級文憑」、「健康及分子檢測高級文憑」，詳情：Higher Diploma / Diploma Programmes - LiPACE - Hong Kong Metropolitan University。
香港都會大學李嘉誠專業進修學院 (HKMU LiPACE)
電話：3120 9988
電郵：[email protected]
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