金蛇送福！ 2025新年禮盒．賀年糕點推介

每逢農曆新年，少不了要到親戚朋友或上司同事屋企拜年，最頭痕莫過於如何挑選一份夠體面又好意頭的禮物。以下精選2025新年禮盒及賀年糕點推介，無論送禮或自用都絕不失禮。

南北行各式精美禮盒

送上新春健康祝福 農曆新年，送禮給親朋摯愛，有甚麼比送上健康更好、更有意義？南北行各種保健、養生食材，品質優越，實惠公道，不同的禮盒包裝，精美得體，總有你的心頭好！除了廣受歡迎的海味、補品禮盒外，年輕一輩的朋友不妨選擇韓式、中式花茶，或日常生活保健產品，既經濟又不失實用性，收禮的親友肯定開心滿意。南北行，你的生活保健好幫手！ 查詢：2742 9811

網站：南北行

奇華餅家蜂巢蛋卷

無法抗拒的鬆脆滋味 咬口爽脆、入口鬆化的蛋卷誰都無法抗拒。奇華餅家的「蜂巢蛋卷」系列以優質麵粉、雞蛋及牛油等材料製造而成，不含人造色素及人造牛油，蜂巢結構令口感豐厚鬆化。送禮首選：濃濃蛋香的「牛油蜂巢蛋卷禮盒」， 如果想送給喜歡輕食的朋友，不妨考慮另外兩款口味——深受港人喜愛、甘香可口的 「抹茶蜂巢蛋卷」及濃郁黑芝麻香氣的 「黑芝麻蜂巢蛋卷」。款款入口香濃鬆脆，絕對令人回味無窮，食過不停！ 查詢：2785 6066

Sanrio characters與美心金腿瑤柱蘿蔔糕(左)特價$108 /盒*；滙豐信用卡7折價$96.6 /盒^ Pompompurin與美心白桃雪耳椰汁糕(右) 特價$98 /盒*；滙豐信用卡7折價$89.6 /盒^

美心香菇芋粒蘿蔔糕 特價$98/個*；滙豐信用卡7折價$89.6 /個^

過一個和風新年

SOU．SOU三層賀年禮盒 東海堂與日本品牌SOU．SOU再度推出聯乘產品——和式SOU．SOU禮盒。三層禮盒上充滿色彩斑斕的SOU．SOU圖案紋樣，喜氣又精緻。第一層為原味甜心酥，第二層為香脆鬆化的原味鬆鬆曲奇，最底層為抹茶輕食蛋卷。享用後，三層賀年禮盒更可收納飾品、小物等日常瑣碎，放在家中作收納用途或擺設，瞬間和味濃！ Sanrio characters換裝派對

「糕」興賀新年 Sanrio characters 今年再次與美心推出2款全新賀年產品，陪大家「糕」興賀新年！「Sanrio characters與美心金腿瑤柱蘿蔔糕」，禮盒上的Sanrio characters每一隻都有獨特的表情和動作，十分可愛。彩色設計加上新年全盒點綴，感受到濃烈的新年派對氣氛。鮮味十足的蘿蔔糕加入北海道瑤柱、臘味及蝦米，嚴選清甜白蘿蔔，切成絲絲8mm蘿蔔條，讓口感更加豐富多樣。另一款「Pompompurin與美心白桃雪耳椰汁糕」，橙黃色的外盒、新年必備的桔，加上活潑可愛的Pompompurin，粉絲們必買！全新香甜軟滑的白桃雪耳椰汁糕口感軟糯，綿密香甜，入口清爽。不僅適合自己享用，也是一份絕佳的禮物選擇，拜年必定甜在心頭。 啱晒素食者！

無添加肉配方#

香菇芋粒蘿蔔糕 美心再次推出無肉之選的賀年糕點，經過精心研發和製作，為大家帶來更多驚喜和美味。嚴選清甜蘿蔔，加入已炒至甘香的椴木香菇、炸杏鮑菇、芋粒、甘筍粒等食材，菇香味濃，啖啖足料。以蔬菜代替肉類，提供了豐富的營養同纖維，健康又滋味，啱晒素食者！ *優惠期至2025年1月29日

^滙豐信用卡7折優惠由即日起至2025年1月23日，只限指定產品並以零售價計算及以滙豐信用卡簽賬。

#此產品配方無直接添加肉類或奶類及其製品，但生產此產品的廠房亦處理肉類或奶類及其製品。

禮券及現貨分期推出

100%香港製造

蜜檸威檸檬蘇打威士忌 新春喜慶，暢聚又點少得Highball。Highball是威士忌加蘇打水調製的酒，相傳源自美洲蒸汽火車時代，車站人員會升高信號球來指揮列車，而這些車站人員都有喝威士忌加蘇打水的習慣，便將這種喝法取名叫Highball，像是上升至高處的信號球。其特別之處是與香港本地酒廠合作，100%香港製造，特別選用FPHKWine獨家代理的麥皇McIVOR蘇格蘭威士忌調製，配合蘇打水，清新檸檬及蜜糖，調配出令人一試難忘的清新感。而且低卡路里，帶有麥芽及濃郁的烤杏仁、太妃糖及葡萄乾香氣，加入檸檬和蘇打水，平衡了威士忌豐醇香氣，又有低酒精濃度的爽口感，蜜糖作為隱藏味道，為Highball帶來微微的蜜糖香甜味，但不會過分甜，特別深受女士各年齡層喜愛。 除此之外，FPHKWine還有各款美酒配佳餚。麥皇蘇格蘭威士忌或風笛蘇格蘭威士忌，2款不同口味可供選擇，麥皇蘇格蘭威士忌餘味悠長而帶有淡淡的奶油糖味，入口先嘗到雲呢拿焦糖的芳香，口感有如拖肥般柔和，慢慢滲出淡淡的煙薰味。另一款風笛蘇格蘭威士忌，味道細緻，口感更加悠長。佳節送禮自用皆宜，各零售商舖有售，FPHKWine亦提供網購服務，歡迎到網站查詢選購。 查詢：3529 2868

網站：FPHKWine

嘉頓x罐頭豬LuLu the Piggy

賀年禮盒

盒盒祝福 「嘉」添幸福 新的一年除了要財神到，健康都要到！為了讓大家在新的一年開心迎接好運，泰山公司精心準備了一系列超值新年優惠。包括KAWAI特別推出【快高長大套裝】，內含KAWAI肝油丸一罐、KAWAI Ca梨之鈣一罐，還加送KAWAI肝油丸 50一樽、KAWAI文具套裝一套及可愛的KAWAI充氣囊一個，全套定價只需$350，讓小朋友新年開胃飲食又補鈣，在趣味玩樂中快高成長。春節聚會大餐，別忘了控糖好幫手卡宜。卡宜0卡0升糖，適用於一切烹飪場景，購滿$300卡宜再送一包喉糖，讓喉嚨在整個新春佳節中暢快舒適。另外，凡購買救心系列任一產品，即可免費獲贈卡宜10條一盒。 銷售點：各大超級市場及便利店

傳統經典蛋卷

一年一會

再次「回味」 香港本土品牌「回味」再次推出各款精美高質的賀年禮盒，為佳節更添氣氛。「回味特級牛油雞蛋卷」選用紐西蘭進口鮮牛油及農場直送鮮雞蛋製造，條條鬆脆可口，享用時可以食出啖啖牛油香；「回味特濃雞蛋卷」同樣選用進口鮮牛油，並配上更高含量的雞蛋，散發著濃郁的蛋香，口感酥脆實在。除了兩款皇牌蛋卷外，回味亦有鳳凰卷，當中的紫菜肉鬆口味更是備受推崇，為品牌另一皇牌。而西式餅食亦有自家鑽研獨特摺疊工藝的蝴蝶酥和杏仁酥，每一片都甜蜜窩心，回味無窮。 銷售點：全線city'super分店、全線誠品Eslite分店、銅鑼灣SOGO、指定YATA一田分店、指定AEON分店、指定百佳TASTE分店、HKTVmall、屈臣氏網店及高鐵西九龍站手信棧

財神到

健康都要到！

KAWAI肝油丸

新春限時優惠套裝 新的一年除了要財神到，健康都要到！為了讓大家在新的一年開心迎接好運，泰山公司精心準備了一系列超值新年優惠。包括KAWAI特別推出【快高長大套裝】，內含KAWAI肝油丸一罐、KAWAI Ca梨之鈣一罐，還加送KAWAI肝油丸 50一樽、KAWAI文具套裝一套及可愛的KAWAI充氣囊一個，全套定價只需$350，讓小朋友新年開胃飲食又補鈣，在趣味玩樂中快高成長。春節聚會大餐，別忘了控糖好幫手卡宜甜菊糖。卡宜糖0卡0升糖，適用於一切烹飪場景，購滿$300卡宜甜菊糖再送一包喉糖，讓喉嚨在整個新春佳節中暢快舒適。另外，凡購買救心系列任一產品，即可免費獲贈卡宜甜菊糖10條一盒。 活動日期：

2025年1月22至31日

泰山網上商店：

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