長者視力模糊影像扭曲應立即求醫檢查 老年黃斑問題不容忽視 病情嚴重可致失明

每年10月第二個星期四被訂為世界視覺日，旨在呼籲大家關注及保護視力健康。人人都可能遇上視力問題，其中黃斑問題是長者常見的眼疾之一，隨著年紀漸長眼部機能退化，當看東西出現視力模糊、物件變形或扭曲，或是對光線變得敏感時，便可能已患上老年黃斑問題，如情況惡化更可能因此失明。此外，青年人亦有機會因壓力或情緒導致黃斑問題，同樣不能掉以輕心。 黃斑問題於全球致盲眼疾中排名前三，很多長者都因為中央視網膜退化問題，慢慢破壞了黃斑感光細胞膜，讓視力變得模糊，甚至完全喪失。黃斑問題的成因除與年齡有關外，吸煙人士、肥胖、高血壓、膽固醇過高、心血管病患者或擁有家族病史的人，都是患黃斑問題的高危族。而平時缺乏運動、情緒過度緊張、須長期接觸猛烈陽光，又或須服用某些藥物的長期病患者，都有可能增加患黃斑問題的機會。

出現初期症狀 應立即安排詳細檢查 黃斑問題可分乾性和濕性兩種，當中近九成患者都是患「乾性黃斑問題」。患者會於眼睛的黃斑點底部積聚黃白色的沉積物，從而形成玻璃疣，逐漸破壞黃斑感光細胞，令中央視力受干擾，出現視力模糊，繼而影響中央視力逐漸喪失，並有機會發展成「濕性老年黃斑問題」。而「濕性老年黃斑問題」則是由脈胳膜血管增生引起，因血管受損導致血液及滲出物聚集於黃斑區，感光細胞因而受破壞，從而永久破壞中央視力。如血管增生成息肉並出現破裂，患者更有機會短時間內喪失視力。

如發現自己有視力模糊或下降，或是對光線敏感的長者便要小心，因這些都是老年黃斑問題初期的症狀，應當及早求醫以進行詳細檢查，從而接受適當治療。當視物時出現影像變形扭曲、中央視野出現黑點或盲點，則代表已到了後期。應該盡快求醫或到附近的視力檢測中心，安排進行包括眼底檢查/散瞳檢查、眼底螢光血管造影、光學相干斷層掃描 / 黃斑點掃描。 改變用眼習慣 健康飲食防眼睛問題 不想因老年黃斑問題而影響視力，除了要養成正確的用眼習慣，如減少使用電子屏膜或使用護眼模式，長者宜戒煙；注意控制體重、血壓及膽固醇；減少接觸紫外線及藍光；平日多進食綠葉蔬菜、水果及堅果，以及注意攝取足夠的鋅及維他命。如確診患「乾性老年黃斑問題」，現仍未有治療的有效方法，只能靠服用維他命及其他補充劑幫助預防晚期問題。而「濕性老年黃斑問題」的患者，則可以靠光動力治療；眼內注射「抗血管內皮生長因子玻璃體注射」及「類固醇玻璃體注射」，或是以「激光凝固法」控制病情及防止視力進一步衰退。

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