長隆飛船樂園萬聖節特備活動 童趣搗蛋！盡情投入奇幻冒險

由10月8日至11月10日，長隆飛船樂園將舉辦「長隆飛船樂園搗蛋節」，為各位大朋友、小朋友提供源源不絕的驚喜和歡樂！

飛船樂園搗蛋節為每個好奇寶寶準備了7大主題區域，由「南瓜仙境奇遇」到「超級糖果盛典」，每個地方都是專門為小搗蛋鬼們打造，猶如踏入童話世界般。還有「海洋霸主超級大巡遊」和「飛船探險任務」，小搗蛋鬼們可以一邊討糖搗蛋，一邊完成任務拿大獎，保證讓小搗蛋鬼們玩得開心。

糖果盛宴 被糖果包圍的夢幻之地

要是各位小搗蛋鬼們喜歡甜食又有夢想，那麼虎鯨廣場的超級糖果盛典就是各位小朋友的夢中樂園！每天特定時分將會下一場「糖果雨」，就像一場甜甜的派對，小搗蛋鬼們一起喊著「Trick or Treat」，糖果和祝福就會隨天而降！

逾30多種精彩遊樂設備震撼亮相 享受搗蛋盛宴

長隆飛船樂園設有35台遊樂設備，不論是追求驚險刺激，抑或是合家歡，都總有一台適合！眾多遊樂設備都和「飛船探索任務」手環相連，每挑戰一次就能獲得積分，存滿一定積分後即可換取大獎。 還有最棒的虎鯨科普劇院和「海洋霸主超級大巡遊」，能夠看到鵜鶘飛、金雕展翅，還有熱鬧的派對和刺激的水上飛板演出，還有虎鯨表演。這裡能讓小搗蛋鬼們看到海洋生態的美，還能體會人與自然的和諧。