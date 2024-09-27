長隆飛船樂園萬聖節特備活動 童趣搗蛋！盡情投入奇幻冒險

「Trick or Treat」各位大朋友、小朋友準備好前往長隆飛船樂園，來一趟奇妙冒險嗎？由10月8日至11月10日，長隆飛船樂園將舉辦「長隆飛船樂園搗蛋節」，在這場奇妙冒險中，各位大小朋友都可以盡情玩樂、體驗高科技互動！
全新7大場景 玩盡搗蛋之月
飛船樂園搗蛋節為每個好奇寶寶準備了7大主題區域，由「南瓜仙境奇遇」到「超級糖果盛典」，每個地方都是專門為小搗蛋鬼們打造，猶如踏入童話世界般。還有「海洋霸主超級大巡遊」和「飛船探險任務」，小搗蛋鬼們可以一邊討糖搗蛋，一邊完成任務拿大獎，保證讓小搗蛋鬼們玩得開心。
糖果盛宴 被糖果包圍的夢幻之地
要是各位小搗蛋鬼們喜歡甜食又有夢想，那麼虎鯨廣場的超級糖果盛典就是各位小朋友的夢中樂園！每天特定時分將會下一場「糖果雨」，就像一場甜甜的派對，小搗蛋鬼們一起喊著「Trick or Treat」，糖果和祝福就會隨天而降！
逾30多種精彩遊樂設備震撼亮相 享受搗蛋盛宴
長隆飛船樂園設有35台遊樂設備，不論是追求驚險刺激，抑或是合家歡，都總有一台適合！眾多遊樂設備都和「飛船探索任務」手環相連，每挑戰一次就能獲得積分，存滿一定積分後即可換取大獎。 還有最棒的虎鯨科普劇院和「海洋霸主超級大巡遊」，能夠看到鵜鶘飛、金雕展翅，還有熱鬧的派對和刺激的水上飛板演出，還有虎鯨表演。這裡能讓小搗蛋鬼們看到海洋生態的美，還能體會人與自然的和諧。
長隆飛船樂園 屬於小朋友的小世界
在長隆飛船樂園中，各位小朋友能感受到獨特的歡樂氛圍。為搗蛋鬼們打造的全新區域每一處都彷彿是從童話中走出來的奇妙世界，充滿了驚喜與神秘。小朋友們可以在南瓜仙境奇遇中與南瓜王子和公主一起玩「Trick or Treat」，在超級糖果盛典享受糖果雨的甜蜜洗禮，在怪誕嘉年華發揮創意盡情搞怪，在森林精靈星球化身小精靈探索神秘的螢光樹林，在鯨鯊黑洞與海盜船長一起勇敢冒險，在亞細亞星球和友善的小幽靈一起舞蹈、玩鬼臉遊戲，最後還能在魔法大廳體驗神奇魔法盛宴。樂園裡許多不同角色的NPC與搗蛋鬼們親密互動，讓小朋友們沉浸在一個個生動有趣的故事中，彷彿自己也成為了故事的主角。身為樂園內一分子的海洋動物們，都換上新裝做好迎接萬聖節的準備！海洋動物也要跟小搗蛋鬼們，釋放自我，瘋狂搗蛋！
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