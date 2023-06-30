開心放暑假，盡情去旅遊，保障不能少

今年放暑假快到了，疫情後第一個學校長假期，家長們終於可帶同一家大小一同出行盡情享受旅遊樂趣 。 新冠病毒和其他傳染病仍存在感染風險，出門旅遊應慎選旅遊保險保障全家，確保全程玩得安心又放心。

全家開開心心去旅行，除編排行程，準備行裝外，做好出遊期間的保障十分重要。選擇旅遊保險計劃時應清楚了解相關保險產品。保障全面的豐隆旅遊保險，保障包括因疾病和意外引致的醫療費用、因染疫需取消行程和縮短旅程的損失，並提供24小時醫療支援服務，服務範圍例如機票安排、緊急醫療運送、轉介翻譯員、法律團體、領事館和醫療機構及安排入院等，令大家盡情安心享受無憂假期。

購買旅遊保的注意事項

1.跨區旅遊

由於疫情阻隔，不少家庭和海外親友多年未能見面。趁著長假期，旅遊和探親終於可在今年暑假一次過實現。部分家長可能會選擇跨區行程，例如，先去日本旅遊再飛加拿大探親兼旅行。這樣的旅程在投保時就必須選擇全球保障計劃而非只選亞洲地區。投保人於網上投保時需留意地區的定義以確保整個旅程受到保障。

2.天氣影響

暑假期間亦是颱風季節， 預訂的飛機或郵輪航班可能會因而受影響而延遲起飛或起航。就此引致的相關損失在旅遊保險的保障項目中可獲得相應的賠償或補貼。因此投保人須留意該保障項目的細則及投保的時間。例如，投保時颱風已經形成，則是已存在風險，所引致損失並不在保障範圍內，因此建議確認行程後盡早投保。豐隆旅遊保險最早可於出發前90日投保。

3.醫療需要

外遊時如不幸遇上身體不適或因意外受傷必須就醫時，往往因為遊客身份而需要支付昂貴的醫療費用。購買保障全面嘅旅遊保險則可減輕突如其來的醫療負擔，舉例小朋友和長者相對比較容易水土不服，如不幸因此入院治療或留院觀察，當地的治療費用及回港三個月內的後續覆診費用都在保障範圍內。

4.個人電子用品

出門帶手機已是現代人的日常需要，更何況去旅行？影下靚相，留住回憶，不可缺少。萬一不小心摔壞手機或失竊，則會十分心痛。旅遊保險照顧你的需要，該項目保障亦涵蓋在保障範圍內，但需留意保障上限。

5.自駕人士

去旅行自駕遊樂趣無窮，但安全事項十分重要。因此，在向各大租車公司領取已預訂好的車輛是都必須向租車公司購買保險，而該類保單一般都有一項租車自負額的條款，即受保人於事故發生時須負責一部分特定損失。豐隆旅遊保險的租車自負額項目則可保障萬一事故發生時受保人需支付的自負額，因而可減輕事故帶來的財務損失。

6.高風險活動

上山下海是年輕人旅遊的新玩法，但風險亦相對較高。投保人須留意保障細則在這方面的特定限制。就潛水活動而言，多數旅遊保險計劃承保水深30米以內所發生的意外事故。至於其他高風險活動，投保人應向保險公司作出詳細查詢以確保得到旅程所需的保障。