關注糖尿病與身心健康 減慢性病風險

為加強市民對糖尿病的認識，國際糖尿病聯會及世界衛生組織將每年11月14日定為「世界糖尿病日」。適逢11月16日為長者日，除了為長者提供不同優惠外，亦要提醒老友記注意糖尿病，減低因此病致命的風險。
於香港糖尿病是十大殺手之一，當胰臟不能分泌足夠的胰島素或胰島素不能發揮功能，導致血糖異常飊高，便會形成糖尿病。而過重或肥胖、年齡增長(多於45歲以後)、家族遺傳、高血壓、高血脂，以及缺乏運動，或服用會影響胰島素分泌的藥物，曾患妊娠糖尿病或患有多囊性卵巢症的女性，都容易患糖尿病。患者常見會出現小便頻密及尿量增多，特別晚上更經常須如廁。容易口渴及經常疲倦，視力模糊，體重急降，甚至會引起嚴重併發症如心臟病、中風、腎衰竭、陽痿、糖尿眼、糖尿腳等，有機會失明、截肢，情況嚴重更會致命。
無論是否高風險人士，都可透過保持均衡健康飲食，少食多餐，多進食高纖維，避免食高糖分、高脂肪和高鈉食物。更要保持恆常運動及注意控制體重，戒煙及戒酒，都有助預防糖尿病。如懷疑患上糖尿病，應盡快求醫，並按照醫生囑咐改變生活習慣、服用處方藥物或注射胰島素，以減低引致嚴重併發症的風險。
於2024-2026年的世界糖尿病日主題均為「糖尿病與身心健康」。而今年的活動主題則聚焦「糖尿病與職場」，集中探討糖尿病患者/高危族於職場的挑戰與解決方案。而衛生署亦聯同勞工處及職業安全健康局開展了「好心情＠健康工作間」計劃，歡迎大家了解及參與，詳情:「好心情＠健康工作間」計劃
（資料：衛生防護中心）