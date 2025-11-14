關注糖尿病與身心健康 減慢性病風險

如出現小便頻密及尿量增加，特別晚上經常需要如廁，可能是患上糖尿病。

為加強市民對糖尿病的認識，國際糖尿病聯會及世界衛生組織將每年11月14日定為「世界糖尿病日」。適逢11月16日為長者日，除了為長者提供不同優惠外，亦要提醒老友記注意糖尿病，減低因此病致命的風險。

於香港糖尿病是十大殺手之一，當胰臟不能分泌足夠的胰島素或胰島素不能發揮功能，導致血糖異常飊高，便會形成糖尿病。而過重或肥胖、年齡增長(多於45歲以後)、家族遺傳、高血壓、高血脂，以及缺乏運動，或服用會影響胰島素分泌的藥物，曾患妊娠糖尿病或患有多囊性卵巢症的女性，都容易患糖尿病。患者常見會出現小便頻密及尿量增多，特別晚上更經常須如廁。容易口渴及經常疲倦，視力模糊，體重急降，甚至會引起嚴重併發症如心臟病、中風、腎衰竭、陽痿、糖尿眼、糖尿腳等，有機會失明、截肢，情況嚴重更會致命。