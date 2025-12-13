闪爆全城！ 让浪漫氛围拉满 香港迪斯尼圣诞奇妙派对 每一刻都是佳节大片！

全网期待！真的闪爆整个城市！今年圣诞来香港玩真的没选错时候，因为这场冬日童话的序曲「香港迪斯尼圣诞奇妙派对」正式开始了！而这份点专属浪漫便从园区延伸！焦点必属「梦想成真圣诞树亮灯礼」，在漫天飘雪下，欣赏无人机表演。另外随着《优兽大都会2》上映，园区特别打造主题冬甩店，粉丝可体验大热的交互式购物。走进乐园，处处洋溢梦幻氛围，随便一拍都是网红级大片！
魔雪奇缘世界化身梦幻国度
迪斯尼奇妙派对已经开始。粉丝想度过充满冬日气氛的圣诞佳节，当然要到以冰雪为主题的魔雪奇缘世界。阿德尔王国居民继续以他们的传统特色点缀王国。指定时间内，魔雪奇缘世界将会落下漫天飘雪，爱莎与安娜、小雪人、小白及阿德尔圣诞合唱团更会出场，与粉丝一起唱歌跳舞，魔雪奇缘粉丝必到。大家有机会遇见爱莎及合唱团，团员以无伴奏合唱形式唱出多首圣诞歌，爱莎甚至即场教小朋友做手势使出冰雪魔法，为孩子创造难忘回忆。《魔雪奇缘》的基斯托夫亦有现身，邀请在场粉丝一起布置外形仿如斯特的冰雕礼物。
全新《优兽大都会》主题冬甩店
《优兽大都会 2》正在热闹上映，香港迪斯尼特于美国小镇大街百货店内打造全新主题冬甩店。顾客可体验现时大热的交互式购物，先用面包夹夹起心水「冬甩」，再与店员一起说出魔法咒语「开心笑，开心玩，优兽大都会！」并「洒」上糖粉，最后放进盒子里包装，彷佛在甜点店购物。粉丝可自选各式冬甩造型袜子，组成冬甩礼「袜」盒，或者选购多款冬甩造型发圈、咕𠱸及戒指等。
迪斯尼角色以圣诞造型亮相
入到迪斯尼当然要与不同角色合照互动。多位迪斯尼好友同步换上崭新圣诞造型。在反斗奇兵大本营内，胡迪、巴斯与翠丝首次穿上节日新衣；达菲熊与好友游玩屋内，同样以全新温馨冬日服饰亮相。小熊维尼与好友亦以圣诞装扮于幻想世界登场，可爱模样瞬间融化粉丝的心。作为乐园冬日夜间打卡热点，幻想世界内的灰姑娘旋转木马亦同步换上全新圣诞装饰，为佳节增添童话感。
「梦想成真圣诞树亮灯礼」回归 无人机表演加推限定图案
晚间进行的「梦想成真圣诞树亮灯礼」将全日派对气氛推上高潮。圣诞高飞与圣诞歌咏团将会率先出场，为观众唱出圣诞歌。圣诞高飞随后点亮美国小镇大街的巨型圣诞树，无人机更会排列20周年限定及《魔雪奇缘》主题等元素图案，包括麋鹿、圣诞造型的小熊维尼及小猪，以及睡公主城堡等，配上飘雪及延伸至大街的投影效果，非常壮观！