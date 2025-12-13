闪爆全城！ 让浪漫氛围拉满 香港迪斯尼圣诞奇妙派对 每一刻都是佳节大片！

全网期待！真的闪爆整个城市！今年圣诞来香港玩真的没选错时候，因为这场冬日童话的序曲「香港迪斯尼圣诞奇妙派对」正式开始了！而这份点专属浪漫便从园区延伸！焦点必属「梦想成真圣诞树亮灯礼」，在漫天飘雪下，欣赏无人机表演。另外随着《优兽大都会2》上映，园区特别打造主题冬甩店，粉丝可体验大热的交互式购物。走进乐园，处处洋溢梦幻氛围，随便一拍都是网红级大片！

魔雪奇缘世界化身梦幻国度

迪斯尼奇妙派对已经开始。粉丝想度过充满冬日气氛的圣诞佳节，当然要到以冰雪为主题的魔雪奇缘世界。阿德尔王国居民继续以他们的传统特色点缀王国。指定时间内，魔雪奇缘世界将会落下漫天飘雪，爱莎与安娜、小雪人、小白及阿德尔圣诞合唱团更会出场，与粉丝一起唱歌跳舞，魔雪奇缘粉丝必到。大家有机会遇见爱莎及合唱团，团员以无伴奏合唱形式唱出多首圣诞歌，爱莎甚至即场教小朋友做手势使出冰雪魔法，为孩子创造难忘回忆。《魔雪奇缘》的基斯托夫亦有现身，邀请在场粉丝一起布置外形仿如斯特的冰雕礼物。