雲文子奇門遁甲風水布局 2025蛇轉乾坤

蛇在中國傳統文化中象徵著智慧與靈活。乙巳蛇年將至，想率先知道財位、桃花位、是非位在何方？玄學天后雲文子就為大家送上奇門遁甲2025蛇年風水布局錦囊，幫大家趨吉避凶，祈望新一年大家蛇來運轉、蛇轉乾坤！

玄學天后雲文子

玄學天后雲文子 奇門遁甲風水大師，榮獲「2009國際十大易學風水名師」、「2008十大易學風水策劃風雲人物」、「2020香港最傑出企業服務大獎」等獎項，曾任北京聯合大學風水客座教授。國際品牌及金融機構御用風水行政策劃顧問，出版「奇門遁甲」十多本著作。

【桃花位：北方】 「休門」主愛情、桃花；「天蓬星」為吸引力、魅力。在北方放置一個「蓮花擺設」便可催旺桃花，令感情發展順利。不宜在此處放置轉動形態、自轉形式的擺設，如風水輪、風車、風扇、時鐘。以免令桃花運不穩定，感情無疾而終。 【喜慶/人緣位：南方】 「六合」主貴人、人緣、和合、和諧；「太陰星」主喜慶事宜、吉祥。在南方放置一幅「藍天白雲掛畫」，可有利婚嫁，催旺人緣運，招來貴人。切忌在此處放置任何「泥種」植物，以免減弱人緣，招惹小人。婚嫁事宜不順、節外生枝被拖延。

【正財位：東北方】 「生門」主錢財、資金、豪宅；「天任星」主財星、金銀珠寶。在東北方放置一個「大豐收米寶盤」便可催旺財運、增加利潤。不宜在此處放置任何香薰蠟燭、蠟燭、火爐、電暖爐，火會虛耗財勢，會減弱財運，引起破財機會。 【偏財位：東方】 「值符」主投資資金、財富；「傷門」主投機、賭博。在東方放置一隻「招財貓」擺設，可催旺偏財運。不宜在此處放置魚缸，會令偏財運變得不穩定，投資失利，資金短缺，錢財白白溜走，不斷破財。

【文昌位：東南方】 「天輔星」主學業、智慧、考試、思考、文職；「騰蛇」主聰明、腦筋靈活。在東南方放置「7支毛筆」，可增強文昌位，有助讀書、學習能力、考試運。

書枱可放置在書房東南方，或在屋內東南位置温習，便可增強學習和思考能力。切忌在此處放置風鈴，會減弱文昌運，學習精神不集中，神經緊張，思路不連貫，出現斷層，考試運波折重重。 【官祿/添丁位：西北方】 「開門」主官祿、事業；「天心星」主領導、官勢、權勢。在西北方放置一幅「開闊大草園掛畫」便可官運亨通，工作順順利利，也可安排辦公室或辦公枱在西北方，有助陞官大吉。切忌在此處放置文竹、文昌竹、富貴竹、泥種植物，會令官運有阻滯，工作遇到波折重重，晉陞艱難。

「丁奇」為「添丁」；「開門」為喜慶、喜事臨門。在西北方放置一幅「開闊大草園掛畫」便可增強子女緣。切忌在此處放置文竹、文昌竹、富貴竹、泥種植物，影響子女緣，阻擋子女運，難以有孕，或令胎兒不穩定。

【病災煞位：西南方】 「天芮星」主病灶、病菌；「死門」主疾病、刑傷、災禍。在西南方放置「5個銅錢」，有助吸收病氣或負能量，化解災煞。睡床在西南方的朋友，今年也特別容易病倒或有所損傷，可把黑曜石葫蘆放在床頭。如此處有窗外有山景，可將窗門、窗簾要盡量長開，能有助化解病氣，令身體更強壯。 【是非位：西方】 「驚門」主口舌是非、吵架；「白虎」為衝突、攻擊。在西方放置一個「長方金色鬧鐘」，可化解是非，帶來和諧。切忌在此處放置電視機、影音器材等，以免引起口角爭執，招惹小人。