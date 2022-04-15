鞏固一國兩制 穩營商環境 黃元山：加快融入國家發展大局

《港區國安法》頒布實施近兩年，香港社會由亂轉治，經濟活動迅速恢復，選委會界別立法會議員黃元山接受本報專訪時表示，國安法除了有效淨化和提升本港的營商環境，為香港經濟平穩發展提供了必要條件，亦促進了一國兩制在港的落實，他相信香港「在一國的根本底下，發揮好兩制的優勢」，加強與粵港澳大灣區的合作，將有助鞏固香港繼續成為全球領先金融科技中心的地位。

近年的社會動盪，尤其是2019年的反修例示威，為香港引以為傲的國際金融中心地位帶來挑戰，引發信用評級下調和金融中心排名下跌，加上移民潮，令本港人才和資源外流。黃元山指，國安法的落實正正讓香港社會和經濟環境恢復秩序和穩定，「它(國安法)提供了對金融市場來說，最重要的條件——就是穩定的交易、營商和集資的環境；亦猶如錨般鞏固一國兩制，令香港可以在一國的根本底下，發揮兩制的優勢。」

面對鄰近新加坡的挑戰，黃元山重申「我們的基本結構性優勢就是一國兩制」。他解釋，香港背靠祖國，與內地資產市場亦建立了多個互聯互通的機制，包括滬港通、深港通、債權通和理財通，過往一兩年的發展都是持續且正面。此外，內地的資本市場不論債券、股票都十分龐大，但礙於國內的金融基建不允許國外市場進入，須透過香港進入內地市場。

他續指，香港除了有普通法的基礎和傳統金融業務，人才、資金和金融項目同樣具開放性，吸引不少外資企業來港做生意，「因此在一國兩制下，內地的資本愈大、與國際市場更緊密，香港發揮的作用亦愈大，國安法實施後鞏固和穩定了本地的營商環境，讓我們可在既有的結構性優勢上，繼續深化傳統金融業務和發展金融科技。」

香港營商環境仍名列前茅

黃元山又引述英國智庫機構Z/Yen及中國(深圳)綜合開發研究院，於今年3月發布的國際金融中心指數，指香港居第3名，緊隨紐約和倫敦，並高於新加坡和上海；而在各項評分當中，香港於營商環境排名第3，人力資源及基建都是排名第4，金融行業發展排第11，聲譽和整體排名則為第3位，「這說明香港國際金融中心的地位和優勢仍是明顯的，很多資金、項目和人才都願意聚集在香港發展金融中心的地位。」國際形勢風雲變幻，黃元山指尤其是在中美博弈中，香港控制不到的情況下，「我們應專注如何用好自己的優勢，積極講好自己和國家的故事，讓大家看到香港仍是塊寶地，適合投資和營商。」

至於移民潮令本地人才流失，黃元山引述財經事務及庫務局長許正宇於本月6日指，根據入境事務處數據，經一般就業政策或輸入內地人才計劃來港從事長期工作的人才，去年已止跌回升，有近兩成升幅，「反映本港對各地人才仍具相當吸引力。」即使早前兩位終審法院非常任海外法官表明因國安法影響而辭任，他認為亦不影響對香港司法獨立的信心，「我相信仍有很多在港做生意的人認同香港法治根基穩固，亦希望未來國際上愈來愈多人能看到這點。」他同意，港府在國安法的宣傳、教育和推廣「永遠可以做多、做好些」，期望疫情舒緩、官員回復外訪後，港府可更積極與外界溝通和展示本港的優勢，爭取更多人理解，「這項工作政府責無旁貸」。

本港可與大灣區互補優勢

香港要向前發展及保持長遠國際競爭力，除了「吃老本」發展傳統金融業，黃元山認為，應好好把握與大灣區的合作，加快融入國家發展大局。他舉例指，中央在《十四五規劃綱要》提出支持香港發展為國際創新科技中心，本港大學雖有非常強的基礎研究設施，亦有多間生物科技公司在港集資上市，惟香港市場細，產業鏈不完整，科技商品化十分困難，而且很多人工智能和生物科技的科研都需要內地的大數據支持，「如果本港可與大灣區互補優勢，在科技轉換為商品及技術轉移等領域上與內地合作協調，並與內地的產業鏈和市場結合，就可創造雙贏局面。」