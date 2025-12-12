熱門搜尋:
特刊
2025-12-12 04:30:09
日報

韓國旅行不只是去明洞購物！打卡韓劇取景地 6天漫遊仁川首爾

不少人到韓國只懂得逛明洞、弘大，其實還有更多值得探索的地方！大航假期推出「韓國仁川休閒遊六天團」，結合韓劇取景地、自然秘境與文化體驗，帶領旅客跳脫單調購物，深入體驗韓國的多元魅力。

想感受韓劇男女主角的浪漫氛圍？

行程將帶領大家走訪韓劇《鬼怪》、《花遊記》取景地，並漫步仁川華人街及開港場街，打卡《推理的女王》拍攝地，登上烏耳島生命之樹觀景臺，欣賞紅燈塔的海景。遠離市區後，可在鐵原風景區與鐵原熔岩台地感受自然之美，並搭乘單軌電車登高遠眺壯麗的「黃金平原」。還能探索光明洞窟，欣賞奇幻岩壁。

體驗韓國傳統文化

行程安排韓服拍照、紫菜壽司DIY，於炸醬麵博物館品嘗地道美食，前往全球最大咖啡店，親手體驗烘焙與手沖，以及參觀高麗人參專賣廳與紫菜博物館，讓大家深入了解韓國傳統飲食文化。然後還有機會在明洞及免稅店購物，買手信帶回家！

大航假期
團號：KORAL06    團費：$1,999起

出發日期
12月13、15、22、24、25、27、29、31日(已成團)
1月1、5、8、10、12、14、17、24、26、29、31日(已成團)
1月19、21、28日(快成團)
2月逢星期一、三、四、六(已成團)
報名熱線：2133 9468    WhatsApp熱線：6284 4992
網址：大航假期

