韓國旅行不只是去明洞購物！打卡韓劇取景地 6天漫遊仁川首爾

不少人到韓國只懂得逛明洞、弘大，其實還有更多值得探索的地方！大航假期推出「韓國仁川休閒遊六天團」，結合韓劇取景地、自然秘境與文化體驗，帶領旅客跳脫單調購物，深入體驗韓國的多元魅力。

想感受韓劇男女主角的浪漫氛圍？

行程將帶領大家走訪韓劇《鬼怪》、《花遊記》取景地，並漫步仁川華人街及開港場街，打卡《推理的女王》拍攝地，登上烏耳島生命之樹觀景臺，欣賞紅燈塔的海景。遠離市區後，可在鐵原風景區與鐵原熔岩台地感受自然之美，並搭乘單軌電車登高遠眺壯麗的「黃金平原」。還能探索光明洞窟，欣賞奇幻岩壁。