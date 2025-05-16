頂級鐵道奢華之選絲路夢享號 南疆金秋胡楊美景季節限定

南疆金秋胡楊美景可以說是不少人此生必訪的bucket list之一。心動不如行動，新華旅遊提前幫大家安排「頂級鐵道奢華之選《絲路夢享號》季節限定『南疆金秋胡楊美景』9天純玩鐵路之旅」，結合奢華列車體驗與絲綢之路文化探索的頂級旅遊行程，專為追求尊貴與深度文化體驗的旅客設計。

搭乘中國首列頂級豪華列車「絲路夢享號」，全車僅設38間獨立衛浴客房，最多接待80位貴賓，確保私密與舒適。列車配備24小時貼心管家、夜床禮遇、免費洗衣服務，並提供米其林餐標的精緻膳食。車廂設有270度全景觀景窗、多功能娛樂空間如KTV室、茶室、雪茄吧等，讓旅客在移動中也能享受極致生活。