頂級鐵道奢華之選絲路夢享號 南疆金秋胡楊美景季節限定

南疆金秋胡楊美景可以說是不少人此生必訪的bucket list之一。心動不如行動，新華旅遊提前幫大家安排「頂級鐵道奢華之選《絲路夢享號》季節限定『南疆金秋胡楊美景』9天純玩鐵路之旅」，結合奢華列車體驗與絲綢之路文化探索的頂級旅遊行程，專為追求尊貴與深度文化體驗的旅客設計。
搭乘中國首列頂級豪華列車「絲路夢享號」，全車僅設38間獨立衛浴客房，最多接待80位貴賓，確保私密與舒適。列車配備24小時貼心管家、夜床禮遇、免費洗衣服務，並提供米其林餐標的精緻膳食。車廂設有270度全景觀景窗、多功能娛樂空間如KTV室、茶室、雪茄吧等，讓旅客在移動中也能享受極致生活。
行程特別安排於秋季出發，欣賞南疆最壯麗的自然奇觀——塔里木胡楊林與金湖楊國家森林公園。金黃胡楊林倒映碧水，與戈壁綠洲交織成一幅絕美畫卷，是攝影與自然愛好者不可錯過的景致。旅程涵蓋多個絲綢之路重鎮，包括若羌的米蘭古城遺址與樓蘭博物館、喀什的香妃園與喀什古城，以及帕米爾高原的壯麗風光。這些地點不僅展示了古代絲路的繁華與神秘，也讓旅客親身感受維吾爾族的傳統文化與生活方式。
全程純玩無強制購物，由專業領隊全程陪同，並提供詳細的旅遊須知與健康建議，特別針對高原氣候與環境變化，提醒旅客做好防曬、防風、防寒等準備，確保旅程安全無憂。
團號：LSZZ09DL
出發日期：10月23日
團費：早報名優惠價$69,999起/位
(原價$74,999起/位)
查詢：2722 2888
(新華旅遊)
牌照號碼：350196