預設照顧計劃 讓長者與家人做好溝通

當社會進入後疫情新常態，防疫成為了生活一部分，疫情對銀髮族影響尤其大，相信對銀髮族和其照顧者都會造成一定心理壓力。

當長者接觸到一些有關疫情的負面消息，可能會導致緊張、焦慮、恐懼和擔心等情緒，並會影響身體感覺不適，出現如頭痛、疲倦、肌肉崩緊、呼吸困難等；又或致精神不集中、記憶力變差，而日常則會出現坐立不安、睡眠失調、食慾不振，易被驚嚇等症狀。照顧者應協助長者學習及遵照正確防疫方法，除了照顧日常生活外，如有需要應安排好長者到醫院或診所覆診、取藥等事宜，協助他們做好防疫以減低不安。

助長者樂觀面對疫情 過正常生活

照顧者亦要盡量協助長者們保持正常生活，維持均衡飲食和充足睡眠的同時，亦要保持適量體能和健腦運動。當長者出現情緒問題時，宜主動溝通開解，以正面樂觀訊息助他們放鬆心情。

長者和家人亦可預先做好溝通，當遇到不同突發情況時亦可從容面對。因「生、老、病、死」是人生必經階段，但又無法預計發生的時間。香港家庭福利會(家福會)的長者服務自2017年開展「預設照顧計劃」，協助有意商討預設照顧的長者及家人，讓他們就不同方向，包括醫療取向、財產安排、殯葬喪禮意願、器官捐贈、與親友惜別等各方面作出深入探討，同時提升長者及照顧者對預設臨終照顧計劃的認識及協助服務使用者為生命的終結作出準備，如長者預設「照顧代理人」，日後代表他/她執行意願，從而以減少遺憾和家人壓力。