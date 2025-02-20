顧客服務大獎｜香港屈臣氏 線下及線上O+O 零售購物體驗

屈臣氏是亞洲最大的線下及線上(O+O)保健及美容產品零售商，業務遍布16個亞洲、歐洲及中東市場，經營超過8,000家店舖，當中超過1,500家提供專業藥房服務，為顧客提供個人化的諮詢及建議，配以傲視同儕的多元化產品種類，令顧客每天都能LOOK GOOD，DO GOOD，FEEL GREAT。

屈臣氏在港澳擁有近180家分店，其中近60家設有駐店藥房。店舖的專業團隊由註冊藥劑師、營養師、中醫師、健康顧問、美妝顧問及護士所組成，為大家提供一站式個人化的專業諮詢。另為會員增設多項免費健康評估服務，包括三高評估，心臟健康評估、身體組成分析如身高體重，內在及外在脂肪、黃斑自我檢測以及骨質密度測量等，亦提供WhatsApp渠道方便顧客即時預約，並設立屈臣氏eDr視像醫生APP，讓顧客與專業醫生連線進行視像會診，感受O+O線下及線上模式帶來的便利。

提供一站式保健美容購物體驗

位於銅鑼灣恩平道的旗艦店糅合美容彩妝、個人護理、保健養生以及可持續發展元素。其中Health Q健康解碼站集合各類型專業健康分析儀器及檢測工具，並為會員提供各項免費評估服務；全店各專區亦增設不同AI 智能測試，讓顧客在保健、美容彩妝及個人護理方面為顧客帶來嶄新的智能體驗。

設有跨地域會員優惠計劃 Asia One Pass

易賞錢會員可於旅行時到海外屈臣氏店舖購物，出示易賞錢APP盡享兩地屈臣氏會員優惠及賺取積分。另外，於線上店舖購物的顧客可選擇到全港近180間屈臣氏門店自取，更設有最快30分鐘即可送達的「特快送」服務，實行雙線平台無縫配合。