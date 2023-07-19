香港中學文憑試放榜 做好準備改選心水科目

2023年的香港中學文憑試(DSE)今天放榜，除了已透過「學校推薦直接錄取計劃」被八大提早錄取的同學可鬆一口氣外，其餘考生在領取成績單後，都要因應成績作出不同安排，以爭取更大機會入讀心儀課程。

懷疑成績可申請覆核

爭取更佳評級

如同學對成績感懷疑，可以在發放成績後5曆日內提出覆核成績申請（學校考生需透過學校申請），並需於提交申請後的2曆日內繳交覆核成績的費用。自修生則可透過考試局的文憑試網上服務提交申請。如經覆核後考生的科目成績或分部成績有改變，考評局會退還相關覆核/分部覆核/重閱答卷費用。有經濟困難正接受援助的考生，可向考局申請減免部分覆核費用（必須於限期內繳付全數費用），如減免申請獲批准，考評局會於9月中退還部分已繳交的覆核費用。

有關的成績覆核結果暫定於8月16日（星期三）發放，如覆核成績獲得提升，考生可於指定時間聯絡大學聯合招生處，要求所報院校按覆核後的成績重新考慮其入學申請。如考生對覆核後的成績仍有疑慮，可於限期內提出上訴覆核申請，申請將由獨立的「上訴覆核委員會」處理。另外，就算同學已申請覆核成績，如在聯招正式遴選結果中已獲大學取錄，亦可先接受相關取錄資格，待接獲覆核成績後再重新遞交課程選擇（須於8月17日下午6時前遞交），然而申請人必須符合相關課程的入學要求，而且申請人於課程評核結果名單上的位置須高於該課程正式遴選的取錄線，即排名高於末位獲錄取的申請人。

把握JUPAS最後改選時間

無論是成績較預期理想希望爭取入讀自己最有興趣的學科，或因成績遜於預期而擔心影響被取錄的機會，有意申請JUPAS改選的同學，必須於7月20至22日期間的個別指定時段內（資料已於6月28日起發送到考生的大學聯招辦帳戶）可以免費修改課程選擇，否則申請將不受理。同學在改選時，可調動課程的先後次序，以便爭取更大機會入讀更有把握的學科外，亦可以新課程取代課程名單上最多5項課程選擇，或增選最多5項新課程至原有的課程選擇名單上（全部課程選擇不得多於20項）。成功遞交改選申請後，同學應先列印確認版面以作紀錄，此外，同學亦會收到確認電郵及短訊，同學亦應保留確認電郵作為課程選擇的證明文件。