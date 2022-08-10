香港中文大學專業進修學院 「手語及雙語研究」高級文憑

新增的「手語及雙語研究」高級文憑課程與香港中文大學語言學及現代語言系手語及聾人研究中心合辦，讓同學學習新語言，打開新世界。

香港中文大學專業進修學院(CUSCS)開辦14項兩年全日制「高級文憑」課程，包括新增的「手語及雙語研究」高級文憑。所有課程均由香港中文大學審批及頒授學歷。

升學‧就業 多重新機遇

學院開辦全港首個兩年全日制「手語及雙語研究」高級文憑課程，涵蓋手語、語言學、雙語研究三大範疇，助同學成為雙渠道雙語專才，提升升學及就業的多重優勢。畢業生可申請入讀香港中文大學的兩年制「雙渠道雙語研究文學士」課程、語言學文學士(高年級入學)或其他海內外院校的不同學士學位課程，裝備同學向手語翻譯、言語治療、幼兒教育等領域的職業發展，進一步推動共融社會。

雙渠道雙語專才

修畢課程後，同學將能夠體會到在社會上成為雙渠道雙語者的優勢，並能熟練使用口語和香港手語。畢業生可達到水平等同於歐洲共同語言參考標準(CEFR)A2 級的香港手語溝通能力。

安排實習 實踐所學

學院所有高級文憑課程均包含實習元素，讓學生應用課堂所學，優先接軌業界。修讀「手語及雙語研究」高級文憑課程的同學更將獲安排於語言中心、學校、非政府組織、員工具多語背景的機構等進行實習，切身體驗使用雙語作溝通橋梁。畢業生可按興趣和志向發展事業或升讀本地政府資助或自資學位課程，實現夢想。