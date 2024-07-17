香港中文大學專業進修學院 「高級文憑」及「文憑」課程 中大審批及頒授學歷

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）配合政府發展職業教育的方向以及市場對人才的需求，開設兩項全新兩年全日制高級文憑課程及一項一年全日制文憑課程，包括「教育服務與行政」高級文憑、「專業傳意」（中文、英文、日文專業）高級文憑及「幼兒遊戲及藝術」文憑。學院的課程包含職業導向元素，裝備學生升學或晉身專業發展。
「教育服務與行政」高級文憑 培養學界行政專才
香港教育界一直缺乏與行政、管理、學生服務相關的專業人才，CUSCS因而推出本港唯一一個與教育行政相關的副學位課程——「教育服務與行政」高級文憑課程，回應市場需求。課程涵蓋教育行政、管理、學生服務、學校財務管理等知識，以及教育界所需的技能，並安排學生到教育機構實習，接觸不同的工作崗位，為學生投身教育服務與行政工作做好準備，開拓他們在教育界別發展的機會。
「專業傳意」中、英、日文高級文憑
擴展學生環球視野
糅合CUSCS開辦語文課程多年的經驗及職業導向元素，「專業傳意」高級文憑分中文、英文及日文三個專業，裝備同學成為語言及傳意專才，開拓全球職涯發展。同學有機會參與實習或到內地、海外或日本交流，提升國際視野，應用所學。日文專業畢業生可達日本語能力試驗N2或以上程度，更是本港唯一提供日本實習的副學位課程。
一年全日制「文憑」 升學就業皆宜
CUSCS的全日制文憑課程設計全面，為同學升學或就業打好基礎。本年度新開辦的「幼兒遊戲及藝術文憑」專業培訓學生籌劃表達藝術活動、設計幼兒遊戲及體適能活動等，同學畢業後可投身幼兒遊戲導師、幼兒興趣班導師或教學助理等；「社區護理文憑」獲社會福利署認可，畢業生符合指定要求即可申請註冊為保健員，於安老院舍擔任相關職位；「基礎教育文憑」則涵蓋多個學科領域，歷屆平均80%畢業生順利升讀CUSCS「高級文憑」課程。
多元學習資源 促進全人發展
學院亦設語文學習提升中心，備有一對一語文諮詢服務及種類廣泛的多媒體教材，助同學鞏固語文能力，全日制課程同學可使用中大圖書館設施及網上資源，擴闊知識領域。除完善的學習設施外，學院亦舉辦師友計劃、學生大使計劃，並安排實地考察、海外交流及業界分享等活動，豐富同學的大專生活。
入學要求
高級文憑：DSE 5科達第二級（包括中、英文）
文憑：DSE 最佳5科達6分（包括中、英文均達第一級）
；或同等學歷
確認學位
已獲「有條件取錄」的應屆文憑試考生，請留意電話短訊（SMS），親臨尖沙咀東海教學中心#確認學位。
7.17 放榜週 即場報名及面試
即日起至7月26日（星期日除外），申請人可親臨尖沙咀東海教學中心即場報名期間另設課程諮詢，詳情請瀏覽「升學資訊All-in-One」平台*。
*網址：CUSCS - 升學資訊 All-in-One Platform
#地址：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫一樓