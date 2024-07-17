香港中文大學專業進修學院 「高級文憑」及「文憑」課程 中大審批及頒授學歷

香港中文大學專業進修學院（CUSCS）配合政府發展職業教育的方向以及市場對人才的需求，開設兩項全新兩年全日制高級文憑課程及一項一年全日制文憑課程，包括「教育服務與行政」高級文憑、「專業傳意」（中文、英文、日文專業）高級文憑及「幼兒遊戲及藝術」文憑。學院的課程包含職業導向元素，裝備學生升學或晉身專業發展。



「教育服務與行政」高級文憑 培養學界行政專才 香港教育界一直缺乏與行政、管理、學生服務相關的專業人才，CUSCS因而推出本港唯一一個與教育行政相關的副學位課程——「教育服務與行政」高級文憑課程，回應市場需求。課程涵蓋教育行政、管理、學生服務、學校財務管理等知識，以及教育界所需的技能，並安排學生到教育機構實習，接觸不同的工作崗位，為學生投身教育服務與行政工作做好準備，開拓他們在教育界別發展的機會。 「專業傳意」中、英、日文高級文憑

擴展學生環球視野 糅合CUSCS開辦語文課程多年的經驗及職業導向元素，「專業傳意」高級文憑分中文、英文及日文三個專業，裝備同學成為語言及傳意專才，開拓全球職涯發展。同學有機會參與實習或到內地、海外或日本交流，提升國際視野，應用所學。日文專業畢業生可達日本語能力試驗N2或以上程度，更是本港唯一提供日本實習的副學位課程。

一年全日制「文憑」 升學就業皆宜 CUSCS的全日制文憑課程設計全面，為同學升學或就業打好基礎。本年度新開辦的「幼兒遊戲及藝術文憑」專業培訓學生籌劃表達藝術活動、設計幼兒遊戲及體適能活動等，同學畢業後可投身幼兒遊戲導師、幼兒興趣班導師或教學助理等；「社區護理文憑」獲社會福利署認可，畢業生符合指定要求即可申請註冊為保健員，於安老院舍擔任相關職位；「基礎教育文憑」則涵蓋多個學科領域，歷屆平均80%畢業生順利升讀CUSCS「高級文憑」課程。 多元學習資源 促進全人發展 學院亦設語文學習提升中心，備有一對一語文諮詢服務及種類廣泛的多媒體教材，助同學鞏固語文能力，全日制課程同學可使用中大圖書館設施及網上資源，擴闊知識領域。除完善的學習設施外，學院亦舉辦師友計劃、學生大使計劃，並安排實地考察、海外交流及業界分享等活動，豐富同學的大專生活。

吳家朗 康樂及休閒事務 管理高級文憑 升讀香港中文大學運動科學與健康 教育理學士課程

白雯萱 應用翻譯高級文憑 升讀香港中文大學翻譯文學士課程