香港中文大學專業進修學院 13項「高級文憑」及3項「文憑」課程

香港中文大學專業進修學院(CUSCS)開辦13項兩年全日制「高級文憑」課程，另設一年全日制「基礎教育文憑」課程、「餐飲管理文憑」課程，以及全新開辦的「社區護理文憑」課程。所有課程由香港中文大學審批及頒授學歷；同學更可使用中大圖書館設施及網上資源，擴闊知識領域。

「高級文憑」 理論與實踐並重

所有高級文憑課程均包含實習元素，緊貼社會需要。學院與不同行業的公、私營機構合作，為學生安排本地、內地及海外實習機會，並全力支持學生參加各類型的本地及國際比賽，讓同學實踐課堂所學。畢業後同學可報讀本地政府資助或自資學士學位課程，也可到海外升學或投身職場。

「基礎教育文憑」 提升學習能力

課程以大專模式授課，涵蓋語言傳意、溝通技巧及資訊科技等多個領域，又特設「個人及生涯規劃」科目，幫助學生認清興趣所在及訂立未來方向。歷屆平均高達80% 畢業生選擇升讀學院的高級文憑課程，多年來不少畢業生亦已完成學士甚至碩士課程。

「餐飲管理文憑」 既成專才亦可升學

課程著重培養同學掌握餐飲管理的專業知識和職業技能，同時鞏固語文能力及提升職場所需的溝通技巧；配合240小時實習，讓同學接觸餐飲管理的實際運作。畢業生既可立即投身餐飲行業晉身管理專才，亦可選擇繼續升讀CUSCS高級文憑課程。

「社區護理文憑」 具備專業資歷

課程涵蓋院舍服務及基礎護理，助同學掌握長者護理的專業技巧，透過考察、模擬訓練及實習，接觸安老院及長者服務單位的日常運作。課程已獲社會福利署認可，符合指定要求的畢業生可申請註冊為保健員，於安老院舍擔任相關職位；同學亦可選擇升讀健康護理、社會工作等高級文憑課程。

一年內修畢文憑課程並獲得優異成績的同學可獲升學獎學金，繼續升讀CUSCS兩年全日制「高級文憑」課程。